Luis Cárdenas rompió el silencio tras confirmar su salida de MVS Noticias, explicando en vivo que su decisión responde al cierre natural de una etapa y no a presiones externas.

¿Qué pasó? La respuesta puede ser mucho menos espectacular de lo que algunos quisieran, la neta los ciclos terminan, los proyectos cambian, las empresas tienen derecho a elegir su camino y los periodistas tenemos derecho a elegir el nuestro; defiendo a capa y espada la libertad de expresión pero también defiendo a capa y espada la libertad de empresa, libertad de expresión y libertad de empresa; ambos necesitamos democracia. Cuando ambos caminos dejan de coincidir, no necesariamente tiene que haber un malo de la película, simplemente tomamos caminos separados. Mi ciclo en MVS ha terminado." Luis Cárdenas

Durante su último programa, el periodista reflexionó sobre la situación de la libertad de expresión en México y descartó que su salida estuviera vinculada a amenazas o censura.

En redes sociales agradeció a su compañero Pedro Tello por 16 años de trabajo conjunto y destacó que siempre ejerció su labor con plena libertad.

🎙️ "Gracias por la confianza, por la amistad y por la libertad para expresar mis opiniones durante todos estos años": @PTelloVillagran



🔴 Hoy despedimos una etapa de 16 años junto a Pedro Tello. Gracias por tu amistad, tu profesionalismo y por acompañarnos cada mañana.



Me… pic.twitter.com/2xsAa1JUb9 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 7, 2026

Luis Cárdenas descarta presiones y explica el motivo de su salida de MVS Noticias

Durante su último programa, Luis Cárdenas abrió la transmisión con una reflexión sobre la situación de la libertad de expresión en México y afirmó que el país vive un momento complicado para el periodismo, al señalar que existen comunicadores amenazados, perseguidos, desplazados e incluso asesinados por realizar su trabajo.

“No estamos viviendo buenos tiempos para la libertad de expresión en México, no estamos viviendo buenos tiempos para la democracia ni en México ni en el mundo. Aquí, en este país hay miedo de hablar, aquí en este país hay miedo de opinar, aquí en este país hay miedo de informar. Aquí hay periodistas amenazados, intimidados, perseguidos, demandados, desplazados, secuestrados y asesinados; en México matan a periodistas por hacer su trabajo, solamente en lo que llevamos del año 2026 van siete.” Luis Cárdenas

Sin embargo, Luis Cárdenas rechazó que su salida de MVS Noticias estuviera relacionada con amenazas o actos de censura.

“Yo no me voy de MVS Noticias no por una amenaza, nadie pidió mi cabeza”, afirmó, al tiempo que descartó convertirse en un “mártir” para alimentar narrativas políticas.

Luis Cárdenas sostuvo que durante su permanencia en la empresa nunca recibió instrucciones para limitar sus opiniones y defendió tanto la libertad de expresión como la libertad de empresa. Finalmente, explicó que su salida responde al cierre natural de una etapa: