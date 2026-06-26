Santiago Nieto desató críticas tras registrarse en línea para buscar la coordinación estatal de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro.
Les quiero compartir que realicé mi registro como aspirante para encabezar la coordinación estatal en Querétaro, con la certeza de que los sueños más importantes siempre comienzan con un acto de convicciónSantiago Nieto, aspirante en Querétaro
Aunque Santiago Nieto defendió que se registró en línea por razones de austeridad, sus detractores lo cuestionaron porque algunas versiones periodísticas lo sitúan paseando por Madrid.
Además, se le cuestionó porque fue uno de los políticos que asistieron al partido México vs Sudáfrica en el Mundial 2026, evento caracterizado por sus elevados costos.
Santiago Nieto hace oficial su registro por Querétaro
En redes sociales, el extitular del IMPI, Santiago Nieto, sostuvo que su registro en Querétaro lo hizo con “el corazón” y con “la responsabilidad de servir y el compromiso de caminar junto a las y los queretanos”.
Agregó que nada es más honroso que trabajar por la tierra y por el pueblo, por lo que adelantó que próximamente hará trabajo de territorio de cara a las elecciones 2027.
Para mí no hay mayor honor que trabajar por la tierra y por el pueblo que uno ama. Nos vemos en las calles para seguir construyendo, juntas y juntos, el mejor Querétaro de la historia.Santiago Nieto, aspirante en Querétaro
En su mensaje, dijo que su registro lo realizó en línea por temas de austeridad y destacó que ha recorrido los 18 municipios de Querétaro para escuchar los principales temas que aquejan al estado:
- Agua
- Movilidad
- Costo de vida
- Mal desarrollo inmobiliario
- Inseguridad
¿Quiénes son los candidatos por Querétaro?
Hasta ahora, los perfiles que buscan coordinación estatal de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, además de Santiago Nieto, son:
- Gilberto Herrera Ruiz: Senador de la República y exdelegado de Programas para el Bienestar en Querétaro.
- Luis Humberto Fernández Fuentes: Diputado federal.
- Beatriz Robles Gutiérrez: Senadora de la República
- José María Tapia Franco, exdirector del Fonden
- Ricardo Astudillo Suárez: Diputado de la República
- Laura Patricia Rui: Exdiputada de Querétaro
- Mario Mauro Ramírez
- Agustín Hernández: Exdiputado del PAN
- Astrid Ortega Vázquez: Exalcaldesa de Cadereyta