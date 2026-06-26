Santiago Nieto desató críticas tras registrarse en línea para buscar la coordinación estatal de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro.

Les quiero compartir que realicé mi registro como aspirante para encabezar la coordinación estatal en Querétaro, con la certeza de que los sueños más importantes siempre comienzan con un acto de convicción Santiago Nieto, aspirante en Querétaro

Aunque Santiago Nieto defendió que se registró en línea por razones de austeridad, sus detractores lo cuestionaron porque algunas versiones periodísticas lo sitúan paseando por Madrid.

Además, se le cuestionó porque fue uno de los políticos que asistieron al partido México vs Sudáfrica en el Mundial 2026, evento caracterizado por sus elevados costos.

Les quiero compartir que realicé mi registro como aspirante para encabezar la coordinación estatal de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, con la certeza de que los sueños más importantes siempre comienzan con un acto de convicción.



Lo hice… pic.twitter.com/RNqVX2wzq8 — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) June 26, 2026

Santiago Nieto hace oficial su registro por Querétaro

En redes sociales, el extitular del IMPI, Santiago Nieto, sostuvo que su registro en Querétaro lo hizo con “el corazón” y con “la responsabilidad de servir y el compromiso de caminar junto a las y los queretanos”.

Agregó que nada es más honroso que trabajar por la tierra y por el pueblo, por lo que adelantó que próximamente hará trabajo de territorio de cara a las elecciones 2027.

Para mí no hay mayor honor que trabajar por la tierra y por el pueblo que uno ama. Nos vemos en las calles para seguir construyendo, juntas y juntos, el mejor Querétaro de la historia. Santiago Nieto, aspirante en Querétaro

En su mensaje, dijo que su registro lo realizó en línea por temas de austeridad y destacó que ha recorrido los 18 municipios de Querétaro para escuchar los principales temas que aquejan al estado:

Agua

Movilidad

Costo de vida

Mal desarrollo inmobiliario

Inseguridad

Santiago Nieto (Mario Jasso / Cuartoscuro)

¿Quiénes son los candidatos por Querétaro?

Hasta ahora, los perfiles que buscan coordinación estatal de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, además de Santiago Nieto, son: