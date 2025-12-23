El economista y senador de Quintana Roo, así como militante de Morena, pero, ¿quién es Eugenio Segura Vázquez? Te decimos lo que sabemos como edad y trayectoria.

Y es que su nombre se viralizó debido a las elecciones 2027, cuyo perfil fue descrito por Ricardo Monreal como proveniente de la cultura del esfuerzo.

¿Quién es Eugenio Segura Vázquez?

Eugenio “Gino” Segura Vázquez es un economista y senador de Morena, electo por Mayoría Relativa de parte de Quintana Roo, para la LXVI Legislatura, es decir, de 2024 a 2027.

En sus redes sociales, Eugenio Segura Vázquez se describe como economista convencido de la Cuarta Transformación, además de ser el presidente de la Comisión de Turismo.

¿Quién es Eugenio Segura Vázquez? Senador de Morena (Eugenio Segura Vázquez vía Instagram)

¿Qué edad tiene Eugenio Segura Vázquez?

Nacido en Cancún, Quintana Roo en 1994, Eugenio Segura Vázquez tiene 31 años.

¿Qué signo zodiacal es Eugenio Segura Vázquez?

Acorde con el Sistema de Información Legislativa (SIL), el cumpleaños de Eugenio Segura Vázquez es el 7 de febrero, por lo que su signo zodiacal es Acuario.

¿Quién es la esposa de Eugenio Segura Vázquez?

El 30 de noviembre de 2024, Eugenio Segura Vázquez se casó con Lucía Lizárraga, acorde con medios, el evento tuvo lugar en Mazatlán, Sinaloa.

¿Cuántos hijos tiene Eugenio Segura Vázquez?

Tal como comparte en sus redes sociales, junto a su esposa, Eugenio Segura Vázquez espera a su primer hijo.

¿Qué estudió Eugenio Segura Vázquez?

Eugenio Segura Vázquez es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

¿En qué ha trabajado Eugenio Segura Vázquez?

Referente a su trayectoria, previo a ser senador por Quintana Roo, Eugenio Segura Vázquez fue oficial mayor del ayuntamiento de Benito Juárez, además de secretario de Finanzas y Planeación del gobierno estatal, de 2022 a 2024.

Referente al sector privado, fue director financiero de Inmobiliaria Segurati, así como gerente de Crédito, Riesgos y Planeación en Financiera de BC Credit.