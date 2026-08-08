Este 7 de agosto se vivió una de las tormentas más fuertes de la temporada en CDMX, al grado de que dejó bajo el agua varias partes de las alcaldías Tlalpan y Álvaro Obregón.

Diversos reportes en redes sociales de vecinos de las alcaldías Tlalpan y Álvaro Obregón, señalan afectaciones en vialidades, así como en lugares públicos en dichas zonas de la CDMX.

Inundaciones Tlalpan y Álvaro Obregón en CDMX (Especial)

Inundaciones Tlalpan y Álvaro Obregón en CDMX (Especial)

Tormentas dejan inundaciones en Tlalpan y Álvaro Obregón en CDMX

De acuerdo con las imágenes que se pueden ver en redes sociales, las principales afectaciones por la tormenta del 7 de agosto, se dieron en las vialidades de Tlalpan y Álvaro Obregón en CDMX.

Donde las inundaciones por la tormenta del 7 de agosto cubrieron vehículos particulares, debido a que el agua alcanzó una altura aproximada de un metro.

Provocando al mismo tiempo un intenso tráfico debido a los mismos autos que quedaron varados en medio de la inundación, pues es imposible avanzar de manera constante en estas condiciones.

En unas zonas incluso se formaron corrientes de agua que arrastraron materiales ligeros y aquellos que no estaban asegurados, como el caso de toda la basura que se encontraba en las calles.

Inundaciones Tlalpan y Álvaro Obregón en CDMX (Especial)

Inundaciones Tlalpan y Álvaro Obregón en CDMX (Especial)

Inundaciones Tlalpan y Álvaro Obregón en CDMX (Especial)

Picacho-Ajusco en Tlalpan, de las zonas más afectadas por la tormenta en CDMX

De todos los reportes presentados, todo indica que la zona más afectada por la tormenta del 7 de agosto en CDMX fue la de Picacho-Ajusco en Tlalpan.

En dicho punto donde se dieron algunas de las inundaciones más severas por el paso de las lluvias que dejaron a varios automóviles varados.

Otros lugares afectados fueron el Boulevard de la Luz, San Gabriel, Santa Teresita y San Pedro en Álvaro Obregón, donde también subió el nivel del agua afectando a vehículos y vecinos.

Aunque en algunas partes de la CDMX ya cesó la lluvia, en otras esta se mantiene constante, por lo que se pide a la población tomar sus precauciones, sobre todo si se van a desplazar por las avenidas.

Inundaciones Tlalpan y Álvaro Obregón en CDMX (Especial)