Beatriz Robles es una senadora mexicana por el estado de Querétaro, elegida por el principio de primera minoría en las elecciones federales. Continúa leyendo para conocer de quién estamos hablando.
¿Quién es Beatriz Robles Gutiérrez?
Beatriz Silvia Robles Gutiérrez es una política, ingeniera y legisladora mexicana integrante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Actualmente, se desempeña como senadora de la República por Querétaro en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, donde encabeza importantes iniciativas y comisiones.
Además de su labor legislativa, preside la Comisión de Energía del Senado y participa activamente en comisiones como Relaciones Exteriores, Educación y Ciencia e Innovación, entre otras.
¿Qué edad tiene Beatriz Robles Gutiérrez?
Beatriz Robles nació el 24 de marzo de 1965, por lo que actualmente tiene 60 años.
¿Beatriz Robles Gutiérrez tiene esposo?
Se desconoce si Beatriz Robles tiene pareja, pues la información disponible se centra en su vida profesional.
¿Qué signo zodiacal es Beatriz Robles Gutiérrez?
Al haber nacido el 24 de marzo, Robles Gutiérrez es Aries, signo que se caracteriza por ser enérgico, impulsivo y optimista.
¿Beatriz Robles Gutiérrez tiene hijos?
No hay información disponible sobre si Beatriz Robles tiene hijos, pues su vida personal se mantiene en privado.
¿Qué estudió Beatriz Robles Gutiérrez?
Beatriz Robles tiene una amplia preparación académica:
- Licenciatura en Ingeniería de los Alimentos por la UAM
- Diplomado en Mercadotecnia por la UNAM
- Maestría en Administración, Área Alta Dirección, por la Escuela Bancaria y Comercial
- Diplomado como Profesor en Español para Extranjeros
¿En qué ha trabajado Beatriz Robles Gutiérrez?
Beatriz Robles Gutiérrez tiene más de dos décadas de trayectoria dentro de la administración pública y en el sector privado, destacando cargos como:
- Directivo y gerente en sectores de los alimentos, farmacéutico y energías renovables
- Empresaria y profesionista independiente
- Integrante de diversas cámaras de comercio
- 1998-1989: Docente de Física y Química
- 1989-1990: Inspectora de calidad en JUMEX
- 1998-2006: Docente de Español
- 1990-1991: Jefa de producción en Planificación Alcatraz
- 1991-1992: Jefa de calidad en Panificación Alcatraz
- 1992-1998: Gerente de productos 3M México
- 2006-2010: Directora de proyectos en Terrafix GmBH Alemania
- 2010-2018: Directora general en Terrafix México
- 2012: Integrante activa de Morena
- 2018-2021: Diputada federal en la LXIV Legislatura
- 2021-2024: Titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP en Querétaro
- 2024-2027: Senadora