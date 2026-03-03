Célida Teresa López Cárdenas es una abogada y política sonorense que actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA) de Sonora.

En 2026, su nombre comenzó a mencionarse como posible aspirante a la gubernatura de Sonora en 2027. Su perfil se proyecta como una opción de experiencia administrativa y lealtad institucional, en sintonía con la narrativa del “tiempo de mujeres” promovida a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Célida López Cárdenas?

Célida López Cárdenas es una política sonorense originaria de Puerto Peñasco con más de dos décadas de experiencia. Inició su carrera en el PAN, donde fue diputada local, para luego integrarse a Morena en 2017.

Fue Presidenta Municipal de Hermosillo, secretaría de Turismo y Jefa de la Oficina del Ejecutivo antes de asumir su cargo actual en la SAGARHPA. Se le reconoce como una oradora elocuente y una operadora política de confianza para la administración de Alfonso Durazo, posicionándose hoy como una de las aspirantes más visibles para 2027.

Célida López Cárdenas, la aspirante de Morena a Sonora 2027. (@celidalopezc/Instagram)

¿Qué edad tiene Célida López Cárdenas?

Célida López Cárdenas nació el 15 de diciembre de 1979, por lo que tiene 46 años de edad en 2026.

¿Célida López Cárdenas tiene pareja?

Célida López Cárdenas está casada con Jorge, quien mantiene un perfil discreto en el ámbito público; no obstante, suele acompañar a la funcionaria en distintos eventos oficiales y actividades públicas.

¿Qué signo zodiacal es Célida López Cárdenas?

Al haber nacido el 15 de diciembre, Célida López Cárdenas es Sagitario. Los representantes de este signo de fuego destacan por un carácter directo, una naturaleza optimista y una marcada inclinación hacia la defensa de sus convicciones.

¿Célida López Cárdenas tiene hijos?

Sí, es madre de cuatro hijos. En distintas intervenciones públicas ha resaltado su identidad como madre de familia y profesionista, vinculando su historia personal con la cultura del esfuerzo y las dinámicas sociales de las comunidades costeras de Sonora.

¿Qué estudió Célida López Cárdenas?

Célida López Cárdenas es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con estudios de maestría en Ciencias Políticas y en Administración de Negocios.

¿En qué ha trabajado Célida López Cárdenas?

La trayectoria de Célida López Cárdenas refleja una evolución desde la militancia de base hasta la toma de decisiones estatales: