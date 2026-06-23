Fernando Castro Trenti se registró este lunes 22 de junio como aspirante para coordinar el comité de la Transformación en Baja California, que será esencial en la definición de candidatos para las elecciones 2027.

Durante una breve intervención con los medios, Fernando Castro Trenti, legislador con licencia, reveló que estaba indeciso sobre si hacer su registro, pero más de 10 mil ciudadanos habrían pedido que se inscribiera.

Fernando Castro Trenti se registra para coordinar la Transformación en Baja California (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Fernando Castro Trenti quiere ser defensor de la Transformación en Baja California

Tras hacer su registro para coordinar los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación para Baja California, Fernando Castro Trenti enfatizó que su decisión no se basó en una ambición personal.

Según señaló, 10 mil 705 personas se lo pidieron formalmente, pues firmaron una solicitud para su inscripción.

El aspirante destacó que lo más importante de esta competencia política es consolidar la unidad dentro del movimiento, asegurando que existe un “piso parejo” en el proceso de Baja California.

Ante los señalamientos sobre su antigua militancia en el PRI, Castro Trenti aclaró que dejó dicho partido en 2013 e, incluso, se nombró como padre de Morena en Baja California.

Cabe mencionar que Morena inició este lunes 22 de junio el registro para los coordinadores de la Transformación con los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.