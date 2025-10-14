Ante las afectaciones en varios estados por las lluvias torrenciales, el nombre de José María Tapia Franco, ex director del Fondo Nacional de Desastres (Fonden); te decimos quién es él.

José María Tapia Franco, titular del Fonden en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue candidato de Morena a la gubernatura de Querétaro y actualmente se mantiene como militante de este partido.

Pero ¿quién es José María Tapia Franco? Te decimos todo lo que se sabe el ex director del Fonden y ex candidato de Morena por la gubernatura en el estado de Querétaro.

¿Quién es José María Tapia Franco? (Cortesía)

¿Quién es José María Tapia Franco?

José María Tapia Franco, también conocido como Chema Tapia, es originario de Hermosillo, Sonora, y se ha vinculado por mucho tiempo en el sector público y la política.

El nombre de José María Tapia Franco ha sobresalido recientemente debido a que fue director del Fonden y señalan que, si este fideicomiso aún existiera, se hubieran prevenido los desastres ocasionados por las lluvias.

¿Qué edad tiene José María Tapia Franco?

José María Tapia Franco tiene 50 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es José María Tapia Franco?

Dado que José María Tapia Franco nació el 30 de julio de 1975, su signo zodiacal es Leo.

¿José María Tapia Franco está casado?

Algunas notas señalan que, durante su campaña por la gubernatura de Querétaro, José María Tapia Franco fue recibido junto a su esposa e hijos por el obispo de esta entidad.

¿José María Tapia Franco tiene hijos?

De acuerdo con la información, José María Tapia Franco sí tiene hijos.

¿Qué estudió José María Tapia Franco?

José María Tapia Franco estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, posteriormente, amplió sus conocimientos con:

Especialidad en Gerencia Política y en Comunicación Política y Gubernamental por el Centro Interamericano de Gerencia Política (Miami, Florida)

Diplomado en Seguridad Nacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

¿Cuál es la trayectoria de José María Tapia Franco?

José María Tapia Franco inició su carrera como asesor y operador en temas políticos y de comunicación del PRI y en 2012 fue suplente en el Senado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, José María Tapia Franco se convirtió en el director general del Fonden y tras su paso en el fondo, ocupó otros cargos dentro de la política:

Coordinador de campaña de José Antonio Meade en la CDMX

Coordinador en la capital del país de la campaña presidencial del PRI-PVEM-Panal.

Candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Morena

José María Tapia Franco, ex director del Fonden, señalado

José María Tapia Franco causó gran polémica durante su dirección en el Fonden, pues cuando México enfrentaba los estragos de los fenómenos Ingrid y Manuel, estaba fuera del país.

Según la información, José María Tapia Franco fue visto bebiendo y apostando en Las Vegas y regresó a México hasta que la tormenta tropical Manuel ya había causado graves daños en Acapulco, Guerrero.

Durante su campaña por la gubernatura, José María Tapia Franco fue señalado de tener una residencia en Woodlands, Texas, con una superficie de 960 metros cuadrados.

La residencia de José María Tapia Franco tenía un valor estimado en el mercado de las bienes raíces de alrededor de un millón 087 mil dólares, a principios de mayo de 2024.