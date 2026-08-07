Un aspirante perdió el amparo promovido contra la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de aplicar un examen de control como parte del proceso de ingreso a licenciatura 2026.

Tras realizar un análisis preliminar, un juzgado determinó que las universidades públicas gozan de independencia para determinar cómo se realizan los procesos de selección, por lo que no puede influir en este caso.

Juez desecha amparo de aspirante a la UNAM para librarse del examen de control

Un juzgado desechó de plano el amparo presentado por un aspirante contra la decisión de la UNAM de aplicar un examen de control por las irregularidades en la aplicación del examen en línea.

En este caso, se determinó que la demanda era improcedente dada la autonomía e independencia de la UNAM en los servicios de educación; la resolución quedó asentada el 6 de agosto y publicada este viernes.

Aspirantes de la UNAM contra el examen de control (Michelle Rojas)

Asimismo, el juez determinó que “no constituye un acto de autoridad impugnable” en amparo, pues la UNAM debe garantizar que la persona sea aspirante, pero no está obligada a aceptar su ingreso si no cumple con los requisitos.

El fallo representa un primer revés para los aspirantes inconformes con el examen de control de la UNAM. Existen otros recursos legales promovidos por aspirantes que buscan que se respete el resultado de sus exámenes en línea

Cabe mencionar que el examen de control para la admisión a la UNAM se realizará de forma presencial del 12 y el 19 de agosto de 2026 en diversas sedes en México, facilitando el acceso a los aspirantes foráneos.