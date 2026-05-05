Iván Hernández Díaz es el delegado estatal de los Programas para el Bienestar en Guerrero; se ha consolidado como uno de los principales personajes de Morena en la entidad. Si quieres conocer más sobre su vida, edad y trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Iván Hernández Díaz?

Iván Hernández Díaz es un funcionario público mexicano, actual delegado de los Programas para el Bienestar en Guerrero, responsable de coordinar los programas sociales y becas del Gobierno de México en ese estado.

Antes de ocupar este cargo, se desempeñó como subdelegado en la región Centro de Guerrero. Desde su llegada al cargo en 2020, ha mantenido un papel activo en la implementación de programas sociales, así como en la atención de contingencias y acciones de desarrollo comunitario en distintas regiones del estado.

¿Qué edad tiene Iván Hernández Díaz?

Iván Hernández nació el 1 de junio de 1979 en Chilpancingo, por lo que actualmente tiene 46 años.

¿Iván Hernández Díaz tiene esposa?

Sí, de acuerdo con sus redes sociales, Iván Hernández sí está casado; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su relación.

¿Qué signo zodiacal es Iván Hernández Díaz?

Al haber nacido el 1 de junio, Iván Hernández es Géminis, signo que se caracteriza por ser curioso, comunicativo y versátil.

¿Iván Hernández Díaz tiene hijos?

Sí, Iván Hernández tiene una hija y un hijo.

¿Qué estudió Iván Hernández Díaz?

Iván Hernández cuenta con una licenciatura en Contaduría por el Instituto Tecnológico de Chilpancingo.

¿En qué ha trabajado Iván Hernández Díaz?