La diputada Julia Arcelia Olguín Serna solicitó licencia temporal para participar en el proceso interno de Morena y buscar la gubernatura de Zacatecas rumbo a las elecciones 2027.

No obstante, Julia Arcelia Olguín Serna ha enfrentado varias polémicas a lo largo de su trayectoria política como cuando fue criticada por ser electa como persona afromexicana sin aparentemente serlo.

¿Quién es Julia Arcelia Olguín Serna, militante de Morena por Zacatecas?

Julia Arcelia Olguín Serna es una política mexicana, actualmente diputada federal por el estado de Zacatecas e integrante del partido Morena.

Julia Arcelia Olguín Serna, militante de Morena por Zacatecas (@juliaolguinoficial / Instagram )

Nació el 24 de abril de 1969 y su carrera se ha desarrollado principalmente en Zacatecas, donde ha ocupado diversos cargos.

Aunque actualmente milita en Morena, Olguín Serna anteriormente formó parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

¿Cuántos años tiene Julia Arcelia Olguín Serna, militante de Morena por Zacatecas?

Julia Arcelia Olguín Serna tiene 57 años de edad.

¿Quién es el esposo de Julia Arcelia Olguín Serna, militante de Morena por Zacatecas?

No hay información pública acerca del esposo de Julia Arcelia Olguín Serna.

¿Qué signo zodiacal es Julia Arcelia Olguín Serna, militante de Morena por Zacatecas?

Julia Arcelia Olguín Serna es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Julia Arcelia Olguín Serna, militante de Morena por Zacatecas?

No hay información pública sobre la vida privada de Julia Arcelia Olguín Serna, por lo que se desconoce si tiene hijos.

Julia Arcelia Olguín Serna, militante de Morena por Zacatecas (@juliaolguinoficial / Instagram )

¿Qué estudió Julia Arcelia Olguín Serna, militante de Morena por Zacatecas?

Julia Arcelia Olguín Serna cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Sierra Madre, además de una maestría en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Durango.

¿En qué ha trabajado Julia Arcelia Olguín Serna, militante de Morena por Zacatecas?

Julia Arcelia Olguín Serna ha ocupado diferentes cargos en Zacatecas:

Electa por mayoría relativa para representar al Distrito 2 (Jerez de García Salinas) en la LXVI Legislatura (2024-2027).

Recientemente solicitó una licencia por tiempo indefinido (efectiva a partir de junio de 2026) para participar en el proceso interno de Morena por la gubernatura de Zacatecas rumbo a las elecciones de 2027.

Se desempeñó como subsecretaria de Concertación Política y Atención Ciudadana en la Secretaría General de Gobierno durante la administración de David Monreal Ávila (2021-2024).

Anteriormente, fue directora de Transporte Público y Vialidad (1998-2004) y coordinadora de giras bajo el gobierno de Ricardo Monreal.

Fue legisladora en la LXII Legislatura del Congreso de Zacatecas (2016-2018) por el Distrito XIII, donde fungió como presidenta de la Mesa Directiva.

En el ámbito privado, es la fundadora de la empresa Transportadora DOL, dedicada al transporte de personal e industrial.

Su trayectoria no ha estado exenta de señalamientos:

Acción Afirmativa Afromexicana: Su elección como diputada federal en 2024 fue criticada debido a que obtuvo la candidatura mediante una cuota destinada a personas afromexicanas , a pesar de que no existen registros públicos que confirmen su pertenencia a dicho grupo étnico.

, a pesar de que no existen registros públicos que confirmen su pertenencia a dicho grupo étnico. Inhabilitación Pasada: En 2005, fue inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos tras ser acusada de ejercicio indebido de funciones, peculado y abuso de autoridad durante su gestión en la Dirección de Tránsito. Ella denunció en su momento que se trataba de una persecución política derivada de conflictos internos en el PRD entre las facciones de Ricardo Monreal y Amalia García.

Julia Arcelia Olguín Serna huyó del estado, para evitar ser detenida y encarcelada. Diez años después, en el año 2015, reapareció en Zacatecas como candidata a diputada local por el PVEM-PRI, ganó y fue legisladora en el periodo 2015-2018.