Morena completó la designación de sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes encabezarán los trabajos políticos y territoriales del partido rumbo a las elecciones de 2027.
Las definiciones de los coordinadores de Morena para las elecciones 2027 corresponden a las entidades que renovarán gubernatura el próximo año.
¿Quiénes son los 17 coordinadores de Morena para 2027?
La lista quedó integrada de la siguiente manera:
- Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez
- Baja California: Julieta Ramírez Padilla
- Baja California Sur: Manuel Cota Cárdenas
- Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus
- Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar
- Colima: Rosa María Bayardo Cabrera
- Guerrero: Beatriz Mojica Morga
- Michoacán: Carlos Torres Piña
- Nayarit: Jasmine Bugarín Rodríguez
- Nuevo León: Clara Luz Flores Carrales
- Querétaro: Santiago Nieto Castillo
- Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura Vázquez
- San Luis Potosí: Elí César Cervantes Rojas
- Sinaloa: Imelda Castro Castro
- Sonora: Lorenia Valles Sampedro
- Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera
- Zacatecas: Verónica Díaz Robles
Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez
Nora Ruvalcaba Gámez fue designada coordinadora de Morena en Aguascalientes el 25 de agosto. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con una trayectoria política de casi tres décadas.
Fue militante del PRD y posteriormente se incorporó a Morena y ha sido:
- Regidora
- Diputada local
- Delegada federal de Programas para el Desarrollo
- Subsecretaria de Educación Superior de la SEP.
En 2024 llegó al Senado, cargo del que solicitó licencia para participar en el proceso interno de Morena.
Baja California: Julieta Ramírez Padilla
Julieta Andrea Ramírez Padilla fue designada coordinadora en Baja California el 15 de septiembre y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con maestría en Administración Pública y estudios en Ciencias Políticas por la UNAM.
Su trayectoria incluye cargos en:
- El gobierno de Mexicali
- La Cámara de Diputados y el Senado.
- En 2021 fue diputada federal y posteriormente se incorporó a la Cámara alta, donde asumió la vocería del grupo parlamentario de Morena en 2026.
Baja California Sur: Manuel Cota Cárdenas
Manuel Cota Cárdenas fue designado coordinador en Baja California Sur el 28 de septiembre. El diputado federal con licencia tiene 34 años y es hijo de Leonel Cota Montaño, exgobernador de la entidad.
Es ingeniero empresarial agropecuario por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con una maestría en Comunicación Política y Gobernanza. Antes de llegar a la Cámara de Diputados en 2024 por el Partido Verde, ocupó cargos en los ayuntamientos de Guadalajara y La Paz.
Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus
Pablo Gutiérrez Lazarus fue designado coordinador en Campeche el 25 de agosto. Nacido en Ciudad de México y radicado desde joven en Ciudad del Carmen, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, y fue :
- Alcalde de Ciudad del Carmen por el PAN en 2015
- Regresó al cargo en 2021 ya como integrante de Morena.
En 2024 consiguió la reelección, con más de 70 mil votos, de acuerdo con los perfiles difundidos sobre el proceso interno.
Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar
Cruz Pérez Cuéllar fue el último coordinador definido por Morena, el 28 de septiembre, en Chihuahua. El alcalde con licencia de Ciudad Juárez se impuso en la encuesta interna frente a la senadora con licencia Andrea Chávez y otros participantes.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y maestro en Gestión y Políticas Públicas por el Tec de Monterrey. Militó en el PAN durante varios años, posteriormente pasó por Movimiento Ciudadano y en 2018 se incorporó a Morena. En 2021 ganó la alcaldía de Ciudad Juárez y fue reelegido en 2024.
Colima: Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera
Rosa María Bayardo Cabrera, conocida como Rosi Bayardo, fue designada coordinadora de Morena en Colima el 25 de agosto. Es psicóloga egresada de la Universidad de Colima y cuenta con formación en igualdad de género, políticas públicas y liderazgo, siendo:
- Diputada federal
- Secretaria de Desarrollo Económico
- Titular del DIF estatal.
- En 2024 ganó la presidencia municipal de Manzanillo, antes de solicitar licencia para participar en el proceso interno de Morena.
Guerrero: Beatriz Mojica Morga
Beatriz Mojica Morga fue designada coordinadora de Morena en Guerrero el 14 de septiembre. Es licenciada en Comunicación Social por la UAM-Xochimilco y maestra en Políticas Públicas por el ITAM.
- Militó durante décadas en el PRD, partido con el que fue diputada federal y candidata a la gubernatura en 2015.
- En 2021 se incorporó a Morena y en 2024 llegó al Senado, aunque actualmente cuenta con licencia para participar en el proceso estatal.
Michoacán: Carlos Torres Piña
Carlos Torres Piña fue designado coordinador en Michoacán por Morena el 14 de septiembre. Es abogado egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con experiencia legislativa y en la administración estatal.
- Fue diputado federal en dos ocasiones
- Secretario de Gobierno de Michoacán entre 2021 y 2025
- Asumió la Fiscalía General del estado, desde donde encabezó la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Nayarit: Jasmine Bugarín Rodríguez
Jasmine María Bugarín Rodríguez fue designada por Morena como coordinadora en Nayarit el 28 de septiembre. La legisladora pertenece al Partido Verde Ecologista de México y solicitó licencia al Senado en junio de 2026 para participar en el proceso interno.
Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y ha sido:
- Diputada local
- Diputada federal en dos ocasiones
- Senadora
- Trabajó en áreas relacionadas con derechos humanos atención a mujeres y desarrollo social
Nuevo León: Clara Luz Flores Carrales
Clara Luz Flores Carrales fue designada coordinadora de Morena en Nuevo León el 28 de septiembre. La exalcaldesa de General Escobedo venció en el proceso interno a otros cuatro aspirantes, entre ellos Tatiana Clouthier.
Es licenciada en Ciencias Jurídicas y doctora en Derecho Administrativo.
- Militó en el PRI entre 1998 y 2020
- Gobernó General Escobedo en tres periodos.
- En 2021 compitió por la gubernatura de Nuevo León y posteriormente ocupó cargos federales
- Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Querétaro: Santiago Nieto Castillo
Santiago Nieto Castillo fue designado coordinador en Querétaro el 26 de agosto. Es abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor por la UNAM y cuenta con un máster internacional en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona.
- Fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
- Encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
- Dirigió el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante el gobierno de Claudia Sheinbaum
Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura Vázquez
Eugenio “Gino” Segura Vázquez fue designado coordinador en Quintana Roo por Morrena. Tiene 32 años, es economista por el ITAM y cuenta con un posgrado en Derecho Financiero.
Antes de llegar al Senado en 2024, fue:
- Subsecretario de Servicios Administrativos del Congreso estatal
- Oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez
- Secretario de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Mara Lezama.
San Luis Potosí: Elí César Cervantes Rojas
Elí César Eduardo Cervantes Rojas fue designado coordinador en San Luis Potosí el 28 de septiembre. Es licenciado en Educación Primaria y tiene una maestría en Intervención Pedagógica.
Antes de dedicarse de lleno a la política fue:
- Profesor de educación básica y participó en organizaciones sindicales del sector educativo.
- Se incorporó a Morena desde sus primeros años y llegó al Senado en 2021.
Para 2027, Morena competirá en San Luis Potosí sin alianza con el Partido Verde.
Sinaloa: Imelda Castro Castro
Imelda Castro Castro fue designada coordinadora de Morena en Sinaloa el 26 de agosto. Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con una maestría en Ciencia Política.
- Militó durante casi tres décadas en el PRD, donde fue diputada local y regidora de Culiacán, antes de incorporarse a Morena.
- Llegó al Senado en 2018 y fue reelegida en 2024.
Actualmente Castro Castro cuenta con licencia para participar en el proceso estatal.
Sonora: Lorenia Valles Sampedro
Lorenia Iveth Valles Sampedro fue designada coordinadora de Morena en Sonora el 28 de septiembre. La senadora con licencia, originaria de Hermosillo, participó en un proceso interno junto con otros cinco aspirantes.
Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y cuenta con estudios de posgrado en Democracia y Parlamento.
- Estuvo en el PRD antes de incorporarse a Morena en 2018
- Fue diputada federal
- Directora del DIF Sonora
- Senadora por Sonora
Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera
Ana Lilia Rivera Rivera fue designada coordinadora de Morena en Tlaxcala el 28 de septiembre. Es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y comenzó su trayectoria política en el PRD antes de convertirse en una de las fundadoras de Morena en el estado.
- Llegó al Senado en 2018 y fue reelegida en 2024. Es conocida como “la senadora del maíz” por su actividad legislativa relacionada con la protección del maíz nativo frente a los cultivos transgénicos.
Zacatecas: Verónica Díaz Robles
Verónica Díaz Robles fue designada coordinadora de Morena en Zacatecas el 15 de septiembre. La senadora con licencia es licenciada en Administración de Empresas y desarrolló buena parte de su trayectoria política en Fresnillo.
- Entre 2018 y 2023 fue delegada de los Programas para el Desarrollo en Zacatecas y posteriormente llegó al Senado.
Su trayectoria también está vinculada políticamente con la familia Monreal, un aspecto que generó cuestionamientos durante el proceso interno.
Con estas 17 designaciones, Morena cerró el proceso para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027; cabe recordar que las últimas siete definiciones fueron anunciadas el 28 de septiembre.
Los nombramientos funcionan como antesala de la selección formal de candidaturas para las gubernaturas que estarán en disputa.