Morena completó la designación de sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes encabezarán los trabajos políticos y territoriales del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Las definiciones de los coordinadores de Morena para las elecciones 2027 corresponden a las entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

¿Quiénes son los 17 coordinadores de Morena para 2027?

La lista quedó integrada de la siguiente manera:

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez

Nora Ruvalcaba Gámez fue designada coordinadora de Morena en Aguascalientes el 25 de agosto. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con una trayectoria política de casi tres décadas.

Fue militante del PRD y posteriormente se incorporó a Morena y ha sido:

Regidora

Diputada local

Delegada federal de Programas para el Desarrollo

Subsecretaria de Educación Superior de la SEP.

En 2024 llegó al Senado, cargo del que solicitó licencia para participar en el proceso interno de Morena.

Nora Ruvalcaba Gámez, militante de Morena por Aguascalientes (@nora.ruvalcaba / Instagram )

Baja California: Julieta Ramírez Padilla

Julieta Andrea Ramírez Padilla fue designada coordinadora en Baja California el 15 de septiembre y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con maestría en Administración Pública y estudios en Ciencias Políticas por la UNAM.

Su trayectoria incluye cargos en:

El gobierno de Mexicali

La Cámara de Diputados y el Senado.

En 2021 fue diputada federal y posteriormente se incorporó a la Cámara alta, donde asumió la vocería del grupo parlamentario de Morena en 2026.

Julieta Ramírez, senadora de Morena, presenta iniciativa para la jornada laboral pero no es lo que crees (Julieta Ramírez vía X)

Baja California Sur: Manuel Cota Cárdenas

Manuel Cota Cárdenas fue designado coordinador en Baja California Sur el 28 de septiembre. El diputado federal con licencia tiene 34 años y es hijo de Leonel Cota Montaño, exgobernador de la entidad.

Es ingeniero empresarial agropecuario por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con una maestría en Comunicación Política y Gobernanza. Antes de llegar a la Cámara de Diputados en 2024 por el Partido Verde, ocupó cargos en los ayuntamientos de Guadalajara y La Paz.

Manuel Cota Cárdenas, diputado federal del Partido Verde (FB: Manuel Cota Cárdenas)

Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus

Pablo Gutiérrez Lazarus fue designado coordinador en Campeche el 25 de agosto. Nacido en Ciudad de México y radicado desde joven en Ciudad del Carmen, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, y fue :

Alcalde de Ciudad del Carmen por el PAN en 2015

Regresó al cargo en 2021 ya como integrante de Morena.

En 2024 consiguió la reelección, con más de 70 mil votos, de acuerdo con los perfiles difundidos sobre el proceso interno.

Morena elige a Pablo Gutiérrez Lazarus como candidato en Campeche (@pablo.g.lazarus / Instagram )

Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar

Cruz Pérez Cuéllar fue el último coordinador definido por Morena, el 28 de septiembre, en Chihuahua. El alcalde con licencia de Ciudad Juárez se impuso en la encuesta interna frente a la senadora con licencia Andrea Chávez y otros participantes.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y maestro en Gestión y Políticas Públicas por el Tec de Monterrey. Militó en el PAN durante varios años, posteriormente pasó por Movimiento Ciudadano y en 2018 se incorporó a Morena. En 2021 ganó la alcaldía de Ciudad Juárez y fue reelegido en 2024.

Morena elige a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador en Chihuahua (Morena)

Colima: Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera

Rosa María Bayardo Cabrera, conocida como Rosi Bayardo, fue designada coordinadora de Morena en Colima el 25 de agosto. Es psicóloga egresada de la Universidad de Colima y cuenta con formación en igualdad de género, políticas públicas y liderazgo, siendo:

Diputada federal

Secretaria de Desarrollo Económico

Titular del DIF estatal.

En 2024 ganó la presidencia municipal de Manzanillo, antes de solicitar licencia para participar en el proceso interno de Morena.

Rosa María Bayardo Cabrera, alcaldesa de Manzanillo en 2026. (@RosiBayardo4T)

Guerrero: Beatriz Mojica Morga

Beatriz Mojica Morga fue designada coordinadora de Morena en Guerrero el 14 de septiembre. Es licenciada en Comunicación Social por la UAM-Xochimilco y maestra en Políticas Públicas por el ITAM.

Militó durante décadas en el PRD, partido con el que fue diputada federal y candidata a la gubernatura en 2015.

En 2021 se incorporó a Morena y en 2024 llegó al Senado, aunque actualmente cuenta con licencia para participar en el proceso estatal.

Morena elige a Beatriz Mojica como coordinadora en Guerrero (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Michoacán: Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña fue designado coordinador en Michoacán por Morena el 14 de septiembre. Es abogado egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con experiencia legislativa y en la administración estatal.

Fue diputado federal en dos ocasiones

Secretario de Gobierno de Michoacán entre 2021 y 2025

Asumió la Fiscalía General del estado, desde donde encabezó la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Carlos Torres Piña renuncia a la Fiscalía de Michoacán tras ser designado por Morena (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Nayarit: Jasmine Bugarín Rodríguez

Jasmine María Bugarín Rodríguez fue designada por Morena como coordinadora en Nayarit el 28 de septiembre. La legisladora pertenece al Partido Verde Ecologista de México y solicitó licencia al Senado en junio de 2026 para participar en el proceso interno.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y ha sido:

Diputada local

Diputada federal en dos ocasiones

Senadora

Trabajó en áreas relacionadas con derechos humanos atención a mujeres y desarrollo social

Jasmine Bugarín (Instagram | Jasmine Bugarín)

Nuevo León: Clara Luz Flores Carrales

Clara Luz Flores Carrales fue designada coordinadora de Morena en Nuevo León el 28 de septiembre. La exalcaldesa de General Escobedo venció en el proceso interno a otros cuatro aspirantes, entre ellos Tatiana Clouthier.

Es licenciada en Ciencias Jurídicas y doctora en Derecho Administrativo.

Militó en el PRI entre 1998 y 2020

Gobernó General Escobedo en tres periodos.

En 2021 compitió por la gubernatura de Nuevo León y posteriormente ocupó cargos federales

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Clara Luz Flores Carrales. (Cortesía)

Querétaro: Santiago Nieto Castillo

Santiago Nieto Castillo fue designado coordinador en Querétaro el 26 de agosto. Es abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor por la UNAM y cuenta con un máster internacional en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

Encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Dirigió el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante el gobierno de Claudia Sheinbaum

Santiago Nieto desata críticas tras registrarse en línea para buscar Querétaro (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura Vázquez

Eugenio “Gino” Segura Vázquez fue designado coordinador en Quintana Roo por Morrena. Tiene 32 años, es economista por el ITAM y cuenta con un posgrado en Derecho Financiero.

Antes de llegar al Senado en 2024, fue:

Subsecretario de Servicios Administrativos del Congreso estatal

Oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez

Secretario de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Mara Lezama.

Eugenio Segura niega actos anticipados de campaña en Quintana Roo (Eugenio Segura Vázquez)

San Luis Potosí: Elí César Cervantes Rojas

Elí César Eduardo Cervantes Rojas fue designado coordinador en San Luis Potosí el 28 de septiembre. Es licenciado en Educación Primaria y tiene una maestría en Intervención Pedagógica.

Antes de dedicarse de lleno a la política fue:

Profesor de educación básica y participó en organizaciones sindicales del sector educativo.

Se incorporó a Morena desde sus primeros años y llegó al Senado en 2021.

Para 2027, Morena competirá en San Luis Potosí sin alianza con el Partido Verde.

Morena elige a Elí Cesar Cervantes Rojas como coordinador en SLP (Especial)

Sinaloa: Imelda Castro Castro

Imelda Castro Castro fue designada coordinadora de Morena en Sinaloa el 26 de agosto. Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con una maestría en Ciencia Política.

Militó durante casi tres décadas en el PRD, donde fue diputada local y regidora de Culiacán, antes de incorporarse a Morena.

Llegó al Senado en 2018 y fue reelegida en 2024.

Actualmente Castro Castro cuenta con licencia para participar en el proceso estatal.

Imelda Castro

Sonora: Lorenia Valles Sampedro

Lorenia Iveth Valles Sampedro fue designada coordinadora de Morena en Sonora el 28 de septiembre. La senadora con licencia, originaria de Hermosillo, participó en un proceso interno junto con otros cinco aspirantes.

Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y cuenta con estudios de posgrado en Democracia y Parlamento.

Estuvo en el PRD antes de incorporarse a Morena en 2018

Fue diputada federal

Directora del DIF Sonora

Senadora por Sonora

Lorenia Valles Sampedro, senadora por Sonora y figura clave de Morena en 2026. (@loreniavalles_/Instagram )

Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera

Ana Lilia Rivera Rivera fue designada coordinadora de Morena en Tlaxcala el 28 de septiembre. Es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y comenzó su trayectoria política en el PRD antes de convertirse en una de las fundadoras de Morena en el estado.

Llegó al Senado en 2018 y fue reelegida en 2024. Es conocida como “la senadora del maíz” por su actividad legislativa relacionada con la protección del maíz nativo frente a los cultivos transgénicos.

Ana Lilia Rivera asume coordinación de Morena en Tlaxcala (cortesía )

Zacatecas: Verónica Díaz Robles

Verónica Díaz Robles fue designada coordinadora de Morena en Zacatecas el 15 de septiembre. La senadora con licencia es licenciada en Administración de Empresas y desarrolló buena parte de su trayectoria política en Fresnillo.

Entre 2018 y 2023 fue delegada de los Programas para el Desarrollo en Zacatecas y posteriormente llegó al Senado.

Su trayectoria también está vinculada políticamente con la familia Monreal, un aspecto que generó cuestionamientos durante el proceso interno.

Verónica Díaz Robles, senadora de Morena por Zacatecas. (verodiazrob/Instagram )

Con estas 17 designaciones, Morena cerró el proceso para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027; cabe recordar que las últimas siete definiciones fueron anunciadas el 28 de septiembre.

Los nombramientos funcionan como antesala de la selección formal de candidaturas para las gubernaturas que estarán en disputa.