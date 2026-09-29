El Comité Ejecutivo de Morena eligió a Manuel Cota Cárdenas como su coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Baja California Sur, rumbo a las elecciones 2027.

El nombramiento tuvo lugar en el World Trade Center de la CDMX como parte del proceso para definir a los representantes de Morena que encabezarán sus proyectos estatales en 2027.

Manuel Cota Cárdenas gana encuesta y será coordinador de Morena en Baja California Sur para 2027

Citlalli Hernández, titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, confirmó de manera oficial el nombramiento de Manuel Cota Cárdenas como su coordinador en Baja California Sur.

De acuerdo con el partido guinda, para este proceso se registraron seis aspirantes, quienes participaron en las encuestas internas que se realizaron:

Christian Agúndez Gómez

Manuel Cota Cárdenas

Milena Quiroga Romero

Diana Von Borstel Luna

Jesús Alberto Alvarado Aragón

Saúl González Núñez

Tras el nombramiento, Manuel Cota Cárdenas rindió protesta ante los militantes de Morena, para refrendar su compromiso con los valores institucionales que rigen al proyecto de la Cuarta Transformación.

Por su parte, los morenistas aplaudieron la resolución de este proceso interno en Baja California Sur, con lo que definen el camino de su proyecto para las próximas elecciones 2027.