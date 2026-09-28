Ana Lilia Rivera fue elegida como coordinadora de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para el estado de Tlaxcala.

La senadora con licencia por Morena recibió la constancia de manos de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, este lunes 28 de septiembre.

Tlaxcala ya cuenta con coordinadora de la Transformación, uno de los siete nombramientos programados para este día 28 de septiembre que completarán la lista total para 17 estados rumbo a las elecciones 2027.

Ariadna Montiel: el pueblo de Tlaxcala eligió a Ana Lilia Rivera

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, dijo que el pueblo de Tlaxcala eligió a Ana Lilia Rivera y que ella conoce el territorio, tiene cercanía con los ciudadanos y sabe de sus problemas.

Ana Lilia Rivera recibió la constancia que le asigna las tareas de seguir recorriendo el territorio y tomó protesta ante su nuevo encargo.

“El pueblo de Tlaxcala ha decidido y lo damos a conocer, que será la senadora Ana Lilia Rivera quien sea la encargada de la defensa de la defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Tlaxcala. Felicidades para ella porque el pueblo ha decidido que sea ella quien coordine esta tareas gracias a su cercanía, a su conocimiento del territorio…” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Alfonso Sánchez García se ausenta durante la designación de Ana Lilia Rivera

Alfonso Sánchez García, alcalde de Morena en Tlaxcala, se ausentó del anuncio de designación de Ana Lilia Rivera como coordinadora de la Transformación.

Previamente se le vio llegar al World Trade Center en la CDMX, incluso dio declaraciones a medios de comunicación, pero no apareció en el anuncio con el resto de participantes en el proceso interno rumbo a 2027.

Citlalli Hernández, secretaria general de Organización Nacional de Elecciones de Morena, dijo que el movimiento se construye en colectivo.

Ana Lilia Rivera es la mejor evaluada para coordinadora de Tlaxcala por Morena

Ana Lilia Rivera fue una de las y los siete aspirantes a ser defensores de la Transformación en Tlaxcala.

Alfonso Sánchez García, alcalde de Morena en la ciudad de Tlaxcala, fue uno de los que más sonaba para el mismo cargo, pero quedó detrás de la legisladora.

A los aspirantes se les vio llegar apoyados de simpatizantes hasta el Wold Trade Center de la CDMX, donde previo al anuncio se les mostraron las encuestas rumbo a 2027.

Ana Lilia Rivera asegura que “el pueblo es sabio”

Ana Lilia Rivera dijo en una declaración breve que “el pueblo es sabio”, ello a su llegada al World Trade Center para conocer los resultados de la encuesta de Morena.

La legisladora tlaxcalteca tiene en su trayectoria haber sido presidenta del Senado de 2023 a 2024, haber presidido la Comisión de Estudios Legislativos Segunda e impulsado temas relacionados a pueblos indígenas, medio ambiente y el maíz nativo.

La licenciada en Derecho fue senadora de 2018 a 2026 y mantiene el cargo para el periodo 2024-2030. Anteriormente fue legisladora en el Congreso de Tlaxcala de 2008 a 2011.