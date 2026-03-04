Pablo Gutiérrez Lazarus es presidente municipal de Ciudad del Carmen por tercer periodo (segundo consecutivo), postulado por Morena y la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Su cercanía política con la gobernadora Layda Sansores lo mantiene como un actor visible en el escenario estatal y su nombre figura en análisis prospectivos rumbo a la gubernatura de Campeche en 2027.

¿Quién es Pablo Gutiérrez Lazarus?

Pablo Gutiérrez Lazarus es politólogo y político con trayectoria en Ciudad del Carmen, donde ha centrado su gestión en proyectos de infraestructura urbana, como la sustitución de asfalto por concreto hidráulico, además de impulsar programas de atención médica y la rehabilitación de espacios públicos.

En el ámbito local es identificado como un “alcalde de territorio”, con presencia constante en colonias y comunidades, factor que le ha permitido mantener niveles favorables de aprobación y consolidarse como uno de los perfiles vinculados a la Cuarta Transformación en el principal polo económico de Campeche.

¿Qué edad tiene Pablo Gutiérrez Lazarus?

De acuerdo con los registros de los procesos electorales de 2024, Pablo Gutiérrez Lazarus tiene 42 años de edad.

¿Pablo Gutiérrez Lazarus tiene pareja?

Pablo Gutiérrez Lazarus mantiene una separación tajante entre su vida privada y su cargo como servidor público, por lo que no existen datos verificables sobre cónyuge o pareja en fuentes oficiales.

¿Qué signo zodiacal es Pablo Gutiérrez Lazarus?

Nacido el 29 de agosto de 1983, Pablo Gutiérrez Lazarus pertenece al signo Virgo, asociado con rasgos como el análisis, la organización y la atención al detalle.

¿Pablo Gutiérrez Lazarus tiene hijos?

Pablo Gutiérrez Lazarus no ha realizado declaraciones públicas sobre tener hijos, manteniendo esa esfera de su vida en el ámbito privado y fuera del escrutinio mediático.

¿Qué estudió Pablo Gutiérrez Lazarus?

Pablo Gutiérrez Lazarus es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana.

¿En qué ha trabajado Pablo Gutiérrez Lazarus?

Pablo Gutiérrez Lazarus ha construido su trayectoria política en Ciudad del Carmen, donde ha asumido diversos cargos de responsabilidad pública, lo que le ha permitido posicionarse como una de las figuras con mayor proyección en el ámbito político de Campeche.