Claudia Sheinbaum habló sobre las gestiones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) para lograr la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, actualmente en Israel.

“La Fiscalía ha cambiado a personas dentro para acelerar los procesos de extradición tanto en Estados Unidos como de Israel, que es en donde está Tomás Zerón”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de México explicó el 29 de septiembre de 2026 que la FGR mantiene comunicación con el Poder Judicial de Israel, aunque el proceso se complica al no existir convenio bilateral.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum reveló que envió una carta al presidente Isaac Herzog solicitando apoyo, pero reiteró que es la FGR quien lleva la gestoría del caso Ayotzinapa.

Claudia Sheinbaum habla del proceso de extradición de Tomas Zerón desde Israel

Canadá informó en 2019 que Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR, salió del país en 2019 rumbo a Tel Aviv en Israel, por lo que actualmente estaría ahí.

Ante ello, Claudia Sheinbaum habló en la mañanera del 29 de septiembre de 2026, sobre las gestiones que se están haciendo para que Israel extradite el acusado de tortura y presuntamente vinculado con el caso Ayotzinapa y que cuenta con una ficha roja por la Interpol.

La presidenta expuso que actualmente es la FGR está en comunicación con el Poder Judicial de Israel para la extradición de Tomás Zerón.

Asimismo, explicó que la Fiscalía cambió a personal encargo de las extradiciones para acelerar los procesos en países como Estados Unidos e Israel.

Claudia Sheinbaum pidió personalmente la extradición de Tomás Zerón desde Israel

La presidenta también mencionó que cuando inició su gestión en México, se comunicó con Israel para la extradición. Sin embargo, no se logró avanzar.

Sheinbaum explicó que ella le mandó una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, llamándolo a gestionar al poder judicial para la extradición.

Sin embargo, Herzog le mencionó que aunque sí era algo que le había pedido al poder judicial de Israel, “salía de su marco de actuación” y no podía hacer más.

Por ello, explicó Claudia Sheinbaum, es la FGR quien actualmente lleva la gestoría para la extradición de Tomás Zerón.