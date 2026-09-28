Jasmine Bugarín Rodríguez fue nombrada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, una posición estratégica rumbo a las elecciones de 2027.

Geraldine Ponce

Jorge Armando Ortiz

María Elizabeth López Blanco

Pavel Jarero

Héctor Santana

El anuncio se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México como parte de la presentación de los perfiles que encabezarán la organización territorial del partido en distintos estados.

Acorde con lo dado a conocer por Morena, fue Héctor Santana quien ganó las encuestas de Morena, sin embargo, se determinó elegir a Jasmine Bugarín como parte de su estrategia.

Con este nombramiento, Jasmine Bugarín asumirá la tarea de fortalecer la estructura morenista en la entidad y coordinar los trabajos políticos de cara a la próxima contienda electoral.

Morena elige a Jasmine Bugarín como coordinador de Nayarit

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández dio a conocer el nombramiento de Jasmine Bugarín como coordinadora de Nayarit.

Citlalli Hernández destacó a Jasmine Bugarín como la mujer mejor posicionada, tras decidir que en los estados con mayor competitividad sea una mujer quien encabece la Transformación.

Fue entre gritos de unidad por parte de los asistentes que Jasmine Bugarín recibió la constancia de Morena como coordinadora en Nayarit, en presencia de los otros aspirantes.

Durante la conferencia de prensa, Jasmine Bugarín también rindió protesta, para honrar la confianza del pueblo, regirse bajo los principios de Morena y coordinar las tareas de organización.

Morena elige a Jasmine Bugarín como coordinadora en Nayarit (Morena)

Ariadna Montiel confía en Jasmine Bugarín para organizar a Morena en Nayarit

Laa dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel destacó la trayectoria de Jasmine Bugarín, en quien confía para organizar a su movimiento en Nayarit con convicción y disciplina.

Sin embargo, Ariadna Montiel también resaltó la trayectoria del resto de los aspirantes, en especial de Héctor Santana, a quien agradeció su disposición en el avance de las mujeres.

Por lo que agradecieron al resto de los aspirantes, de quienes reconoció su esfuerzo y trabajo mientras se realizaban las encuestas, así como el acompañamiento del Partido Verde.