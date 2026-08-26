Morena anunció hoy 26 de agosto de 2026, a Santiago Nieto como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, lo que lo pone como candidato en las elecciones 2027.

Desde el World Trade Center (WTC) en la CDMX, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y Clitlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, dieron a conocer la elección de Santiago Nieto tras las encuestas del movimiento con el pueblo.

Santiago Nieto será el candidato en Querétaro por Morena

Tras las encuestas de Morena rumbo a las elecciones 2027, Santiago Nieto fue elegido como coordinador de la 4T para Querétaro, lo que lo hace candidato para la gubernatura del estado.

Desde el WTC en la CDMX, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández dieron a conocer con los militantes de Morena, los resultados de la encuesta que fueron a favor de Santiago Nieto.

La elección de Santiago Nieto se da luego de que cumplió con los filtros de Morena para elegir a sus candidatos para las elecciones 2027.

El candidato de Querétaro es un militante de Morena desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuvo en la presidencia, teniendo el cargo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Santiago Nieto también estuvo como director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Además de haber sido candidato a senador estatal en 2024 por Morena, pero no fue electo.