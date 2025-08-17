El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, protagonizó una agresión física contra policías estatales por un presunto caso de abuso de autoridad.
Carlos Manzo fue captado dando cachetadas y pateando a agentes de la Guardia Civil de Michoacán, al tiempo era respaldado por un grupo de personas.
A continuación te contamos quién es Carlos Manzo y otros datos como:
- ¿Quién es Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan?
- ¿Qué edad tiene Carlos Manzo?
- ¿Carlos Manzo tiene esposa?
- ¿Qué signo zodiacal es Carlos Manzo?
- ¿Cuántos hijos tiene Carlos Manzo?
- ¿Qué estudió Carlos Manzo?
- ¿En qué ha trabajado Carlos Manzo?
¿Quién es Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan?
Originario de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez es alcalde de Uruapan desde septiembre de 2024, cuando se convirtió en el primer alcalde independiente del municipio.
Manzo ha adquirido notoriedad a nivel nacional por su estilo “mano dura” contra el crimen organizado en Uruapan.
Desde su llegada al poder, Manzo impulsó una reforma de seguridad que incluyó una depuración policial, la prohibición del uso de pasamontañas y vehículos polarizados.
También promovió un aumento salarial del 30 por ciento a policías municipales.
Carlos Manzo ha participado activamente en operativos contra presuntos criminales. En uno de ellos, el alcalde de Uruapan ordenó disparar desde un helicóptero contra presuntos delincuentes.
¿Qué edad tiene Carlos Manzo?
Carlos Manzo nació el 9 de abril de 1985, por lo que en agosto de 2025 tiene 40 años de edad.
¿Carlos Manzo tiene esposa?
No hay información pública disponible sobre si Carlos Manzo está casado o si tiene alguna relación sentimental actualmente.
¿Qué signo zodiacal es Carlos Manzo?
El signo zodiacal de Carlos Manzo es aries.
¿Cuántos hijos tiene Carlos Manzo?
A la fecha, se desconoce si Carlos Manzo tiene hijos.
¿Qué estudió Carlos Manzo?
Carlos Manzo es Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).
¿En qué ha trabajado Carlos Manzo?
Hasta 2025, Carlos Manzo ha tenido una corta trayectoria en el sector público, destacando entre sus principales cargos:
- Auditor del IMSS en Michoacán entre 2017 y 2018
- diputado federal por el Distrito 9 de Michoacán, por Morena, de agosto de 2021 a febrero de 2024
- alcalde de Uruapan desde septiembre de 2024
Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, golpeó a policías por supuesto abuso de autoridad
El pasado 14 de agosto de 2025, Carlos Manzo protagonizó un altercado con policías de la Guardia Civil durante un operativo en Uruapan.
Carlos Manzo fue captado en video dando bofetadas y pateando a policías estatales.
En una grabación difundida de los hechos se escucha a Carlos Manzo decir: “Se sienten de muchos huevos porque abusan de la ciudadanía, cabrón. Tú me golpeaste a mí. Ahora sí, golpéame”.
Al mismo tiempo, un grupo de personas lanzaba piedras y botellas a los agentes policiales, orillándolos a retirarse.
Según medios locales, cerca de 40 personas participaron en el altercado.
Cabe señalar que no es la primera vez que Carlos Manzo protagoniza un enfrentamiento con policías. En noviembre de 2023, cuando era diputado federal, el funcionario fue detenido por la Guardia Civil, pero en ese momento se desató un enfrentamiento con el fin de liberarlo.