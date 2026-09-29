Ana Carmen Sosa Cravioto, hija del exdiputado federal y exrector Gerardo Sosa Castelán, fue detenida en el aeropuerto de Mendoza, Argentina, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Chile.

De acuerdo con los reportes, la mexicana Ana Carmen Sosa Cravioto contaba con una alerta roja de Interpol y es requerida por autoridades de México, por lo que su detención podría derivar en un proceso de extradición.

¿De qué acusan a Ana Carmen Sosa Cravioto?

Ana Carmen Sosa Cravioto es investigada en México por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El caso también ha involucrado a integrantes de su familia y forma parte de una investigación por presuntos delitos financieros y de delincuencia organizada.

Ana Carmen Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán (Especial )

Tras su detención en Argentina, Sosa Cravioto permanece en prisión domiciliaria mientras avanza el procedimiento judicial para determinar si será extraditada a México.

La alerta roja de Interpol es una solicitud para localizar y detener provisionalmente a una persona con miras a un proceso judicial o extradición, aunque no constituye por sí misma una orden internacional de detención.

El caso de Ana Carmen Sosa Cravioto permanece bajo proceso en Argentina, mientras las autoridades correspondientes determinan los siguientes pasos respecto a su posible regreso a México.