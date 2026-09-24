En defensa de los consumidores de eventos masivos en el país, Jorge Álvarez Máynez dio a conocer que presentó ante Profeco una queja por el precio de los boletos de para el concierto de Interpol y Queens of the Stone Age.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano señaló a la compañía Superboletos de incurrir en presuntas prácticas comerciales abusivas y esquemas discriminatorios en la venta de entradas.

Máynez acude ante Profeco por el alto costo de los boletos de Interpol y Queens of the Stone Age

A través de sus redes sociales, Máynez compartió que presentó ante la Oficialía de Partes General de la Profeco una queja por el costo de los boletos de Interpol y Queens of the Stone Age.

La acción del dirigente emecista busca que la autoridad competente intervenga de inmediato para fiscalizar los esquemas de precios y los mecanismos de comercialización implementados para este tipo de eventos.

Puntualmente, la inconformidad se generó con la divulgación oficial del mapa de zonas y el tabulador de costos, donde los usuarios denunciaron tarifas elevadas y severas restricciones para sectores vulnerables.

Entre los puntos centrales expuestos por Máynez destaca que las tarifas máximas alcanzan hasta:

5 mil 815 pesos en la Ciudad de México.

4 mil 834 pesos en Monterrey.

4 mil 156 pesos en Guadalajara.

Este costo, sumado a la reducida disponibilidad de asientos de costo accesible, la queja enfatiza una grave irregularidad en la atención a sectores vulnerables.

Máynez lleva ante Profeco queja por boletos de Interpol y Queens of the Stone Age (Especial)

Máynez pide a Profeco eliminar prácticas discriminatorias ante concierto de Interpol y Queens of the Stone Age

Máynez cuestionó que las personas con discapacidad deban adquirir forzosamente un segundo boleto bajo el argumento de requerir un acompañante indispensable.

El documento solicita a la Profeco emprender una revisión exhaustiva del caso, transparentar la cantidad real de boletos accesibles disponibles y eliminar de forma definitiva la compra obligatoria de entradas para acompañantes de personas con discapacidad.

De igual modo, se exige garantizar espacios adecuados y dignos para estos usuarios en cada una de las sedes del evento, aplicando las sanciones correspondientes en caso de confirmarse abusos e infracciones en perjuicio de los consumidores.