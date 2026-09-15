Morena designó a Verónica Díaz Robles como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas, proceso interno del partido con rumbo a las elecciones 2027.

La designación de Verónica Díaz Robles se da después de un proceso en el que participaron distintos perfiles de Morena, así como representantes del Partido Verde y del Partido del Trabajo (PT).

Entre las personas consideradas estuvieron:

Ulises Mejía Haro

José Narro Céspedes

Julia Olguín Serna

Zaira Villagrana

Carlos Puente Salas

Geovanna Bañuelos

Al hablar de su semblanza, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, destacó que Verónica Díaz Robles es una de las fundadoras del movimiento, que comenzó la lucha cuando eran muy pocos.

Morena elige a Verónica Díaz Robles como coordinadora de Zacatecas (Redes sociales)

Verónica Díaz Robles llama a la unidad tras ser designada como como coordinadora de Morena en Zacatecas

Tras su toma de protesta como coordinadora de Morena en Zacatecas, Verónica Díaz Robles agradeció a todos los mexicanos que han puesto su confianza en ella e hizo un llamado a la unidad.

Verónica Díaz Robles detalló que la unidad no significa pensar igual, sino “reconocernos en una misma causa y un mismo compromiso”, a fin de mantener vivo el proyecto de Morena.

Asimismo, Verónica Díaz Robles dijo que la lucha no debe ser entre Morena o los aliados, sino contra la “raquítica oposición” que busca regresar al régimen de privilegios y despojar al pueblo.

Ante el intento de un avance de la oposición, Verónica Díaz Robles señaló que “la respuesta debe ser más unidad y más organización”, con el debido respecto a la pluralidad y esfuerzo conjunto.