Morena revelará el 28 de septiembre de 2026 a siete de sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027 en un evento que seguirá un orden específico para siete entidades clave del país.

San Luis Potosí Tlaxcala Nuevo León Nayarit Sonora Baja California Sur Chihuahua

La presentación arrancará con San Luis Potosí y continuará con Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua, donde el partido definirá a los perfiles encargados de fortalecer la organización territorial de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2027.

El acto será encabezado por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández Mora en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Este es el orden en que Morena anunciará a sus coordinadores estatales rumbo a 2027

De acuerdo con el programa del evento, Morena anunciará a sus coordinadores estatales rumbo a 2027 en el siguiente orden y en horarios tentativos:

10:00 horas: San Luis Potosí 11:30 horas: Tlaxcala 13:00 horas: Nuevo León 14:30 horas: Nayarit 16:00 horas: Sonora 17:30 horas: Baja California Sur 19:00 horas: Chihuahua

Morena ha registrado hasta una hora de retrasos en el anuncio de sus coordinadores, sin embargo el orden ha sido respetado.

Morena presentará a los coordinadores estatales de 7 estados rumbo a las elecciones 2027 (Morena )

La presentación de los coordinadores estatales se lleva a cabo en el Salón Olmeca, ubicado en el segundo piso del World Trade Center de la Ciudad de México.

El encuentro forma parte de los trabajos de Morena rumbo al proceso electoral de 2027, por lo que la atención estará puesta en los perfiles que sean anunciados para cada una de las entidades contempladas en esta jornada.