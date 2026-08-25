Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizó el anuncio oficial del nombramiento de Nora Ruvalcaba como la nueva coordinadora de la defensa de la transformación en Aguascalientes.

“Es designada como coordinadora de defensa de la transformación y de la soberanía nacional, la compañera Nora Ruvalcaba en Aguascalientes. La comisión la Comisión Nacional de Elecciones eh pues ha decidido otorgarles su nombramiento de coordinadora” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Este nombramiento cuenta con el respaldo del Partido Verde Ecologista rumbo a las elecciones 2027.

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