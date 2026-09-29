La presidenta Claudia Sheinbaum habló este 29 de septiembre sobre el proceso interno de Morena para elegir a sus coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación, luego de que el partido concluyera la definición de sus perfiles en distintas entidades.

“Pienso que fue un proceso donde hubo mucha unidad y eso fue muy bueno, y eso ya depende pues del partido porque hay muchas nuevas convocatorias.” Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum aseguró que el procedimiento se desarrolló con unidad y consideró positivo el comportamiento de quienes participaron en la contienda interna ante las elecciones 2027.

Claudia Sheinbaum pide unidad tras proceso interno de Morena

“Hubo mucha unidad y eso fue muy bueno”, afirmó Claudia Sheinbaum al referirse al proceso de Morena, de acuerdo con las declaraciones difundidas este 29 de septiembre.

Sheinbaum explicó que incluso preguntó durante la noche cómo se había desarrollado el procedimiento para las elecciones 2027 y recibió como respuesta que había transcurrido de manera adecuada.

“Hasta la noche yo vi como estaba, estuve ocupada toda la tarde y hasta la noche pregunté cómo había estado y me dijeron que pues había estado muy bien.” Claudia Sheinbaum

La mandataria también se refirió a quienes no fueron seleccionados como coordinadores, y señaló que corresponderá a Morena determinar si estos perfiles pueden participar en otras convocatorias, como las relacionadas con alcaldías y diputaciones locales o federales.

Claudia Sheinbaum ya había defendido el mecanismo de encuestas utilizado por Morena para definir a sus coordinadores, al señalar que se trata del método establecido por el partido y sus alianzas.

Finalmente, Claudia Sheinbaum pidió a los nuevos coordinadores mantener como principios “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, mientras Morena avanza hacia la preparación de los procesos electorales de 2027.