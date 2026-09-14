Morena eligió a Beatriz Mojica como coordinadora en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Guerrero, un paso previo a la designación de candidaturas en las elecciones 2027.

Este 14 de septiembre se dio a conocer el resultado de la encuesta del proceso interno de Morena en la que Beatriz Mojica fue la mejor evaluada.

La encuesta tuvo una evaluación de 10 rubros a fin no solo de conocer a los perfiles más conocidos sino los que tienen mejor reputación, como lo planteó Morena.

Beatriz Mojica es elegida coordinadora en el disputado estado de Guerrero

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, entregó la constancia de coordinadora estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional a Beatriz Mojica en el World Trade Center de la Ciudad de México (CDMX).

Beatriz Mojica resultó ganadora entre 15 aspirantes para Guerrero, una de las entidades que tuvo más participantes.

Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica de la Presidencia; Abelina López Rodriguez, alcaldesa con licencia de Acapulco; Pablo Amilcar Sandoval, exdiputado federal; Karen Castrejón Trujillo, actual dirigente nacional del Partido Verde Ecologista del México (PVEM); y otros, fueron algunos de los aspirantes que compirieron con la designada.

Coordinadores en Guerrero y Michoacán se anuncian el 14 de septiembre

Este 14 de septiembre se hacen dos designaciones de coordinadores en defensa de la Transformación rumbo a las eleciones 2027 y se trata de los estados de Michoacán y Guerrero, que tuvieron mayor participación que otros.

Las designaciones para el total de las 17 coordinaciones se harán en diversas fechas entre septiembre e inicios de octubre de 2026.

Morena ya ha hecho cinco designaciones, mas las dos para esta fecha, por lo que quedarían pendientes 10 designaciones más.