Andrea Chávez, senadora con licencia, aseguró que sigue en el movimiento de la Cuarta Transformación, que es un soldado de la presidenta Claudia Sheinbaum y que seguirá recorriendo el estado, luego de que Morena eligió a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador en Chihuahua.

“Ya les digo que yo estoy con el movimiento de la Cuarta Transformación, con mi presidenta, con el esfuerzo transformador en el estado de Chihuahua, si no lo dije de un ratito, lo decía en serio, así que a caminar que llevamos prisa, que ya han sido muchos años de injusticia” Andrea Chávez, senadora de Morena

Andrea Chávez salió apoyada de otras legisladoras integrantes de Morena en el World Trade Center de la CDMX luego de que no fue elegida coordinadora de la Transformación en Chihuahua.

La senadora dijo que “el movimiento de la Cuarta Transformación cuenta con una servidora” con el objetivo final de sacar al PRIAN del gobierno.

Andrea Chávez evita hablar de posible candidatura con el PT: no coman ansias

Andrea Chávez pidió no adelantarse a posibles alianzas o a la posibilidad de encabezar una candidatura por el Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones 2027.

“No coman ansias, todavía no hay ni platicas en materia de las alianzas, tranquilos, demos la confianza a nuestras dirigencias partidistas de hacer lo que les toca” Andrea Chávez, senadora de Morena

De la misma manera evitó hablar de Cruz Pérez Cuéllar aunque habló de quienes apoyaron la posibilidad de acompañar otros esfuerzos.

En redes sociales en varios videos aseguraron que Andrea Chávez estuvo al borde del llanto al momento del anuncio de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la Transformación.

Andrea Chávez asegura que el objetivo es sacar al PRIAN de Chihuahua

Andrea Chávez dijo que el objetivo final debe ser sacar al PRIAN del gobierno y que por ello va a seuir recorriendo el estado.

Tanto Ariadna Montiel, presidenta de Morena, como Cruz Pérez Cuéllar, tacharon a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua de traidora a la patria y aseguraron que lo que se busca es que nunca vuelva a haber injerencia extranjera permitida por un gobierno estatal.