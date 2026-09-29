Lorenia Valles Sampedro fue designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Sonora, rumbo a las elecciones 2027.
La designación se llevó a cabo desde el World Trade Center de la Ciudad de México, ante integrantes del movimiento y los aspirantes a la coordinación de Sonora:
- Omar Francisco del Valle Colosio
- Froylán Gámez Gamboa
- Javier Lamarque Cano
- María Dolores del Río Sánchez
- Célida Teresa López Cárdenas
Tras la designación, la presidenta de la Comisión Nacional de Encuestas destacó la trayectoria de Lorenia Valles Sampedro y capacidad para dirigir los trabajos de organización en Sonora.
Morena elige a Lorenia Valles como coordinadora de Sonora rumbo a las elecciones 2027
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, dio a conocer la designación de Lorenia Valles como coordinadora de Sonora, quien encabezará los trabajos de organización y defensa de la Transformación en el estado.
Durante la designación, hubo gritos divididos entre los asistentes, por lo que Ariadna Montiel recalcó que están obligados a organizarse por y para el pueblo, por lo que llamó a la unidad.
Ariadna Montiel destacó que Morena es la esperanza del pueblo, por lo que recordó que la causa y el proyecto es más grande que todos los integrantes del movimiento.
Tras darse a conocer los resultados de la encuesta de Morena, Lorenia Valles Sampedro recibió su constancia como coordinador y rindió protesta, con rumbo a las elecciones 2027.
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