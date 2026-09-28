Morena eligió a Elí César Cervantes Rojas como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí.

El anuncio fue dado por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien resaltó la importancia de esta coordinación en el único estado donde van sin coalición.

…”Les queremos informar que aquí participaron muchos aspirantes…Agradecemos a todas y todos los compañeros su talento, su capacidad, su compromiso militante para procesar este consenso a favor de Elí Cesar Cervantes Rojas, quien será el coordinador” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Elí César Cervantes Rojas encabezará los trabajos de coordinación rumbo a las elecciones 2027 en el estado.

Elí César Cervantes Rojas, el nuevo coordinador de Morena en San Luis Potosí

Morena anunció a Elí César Cervantes Rojas como el nuevo coordinador para la defensa de la transformación de Morena en San Luis Potosí.

El político originario de San Luis Potosí resultó el ganador de las encuestas a pesar de que no se inscribió desde el primer momento en el proceso interno, superando a:

Aid Ávila Covarrubias

Daniel Montelongo Ortiz

Ana Dora Cabrera Vázquez

Carlos Artemio Arreola Mallol

Por su parte, Ariadna Montiel presidió la ceremonia para que Elí Cervantes tomara protesta como coordinador en San Luis Potosí, quien fue recibido con gritos de “coordinador, coordinador”.

Asimismo, resaltó que esta coordinación se decidió a través de un consenso interno, donde la militancia de San Luis Potosí analizó los perfiles que se presentaron como aspirantes y determinaron a Elí César Cervantes Rojas como la mejor opción.

“La propuesta de nuestro compañero Elí Cervantes se presenta como una propuesta de consenso, es decir, que la militancia de San Luis Potosí platicó, dialogó, se puso de acuerdo, y llegaron a la conclusión de que sea nuestro compañero Elí Cervantes quien encabece las tareas de coordinación de la defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” Ariadna Montiel

En este sentido, reconoció a la militancia estatal y resaltó que con este ejercicio, se dio el ejemplo a México “de que en Morena También podemos encontrar el consenso”.

Elí César Cervantes Rojas toma protesta como coordinador en SLP

Elí César Cervantes Rojas tomó protesta como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en SLP.

Durante su discurso, agradeció a la militancia estatal, así como a los aspirantes a la coordinación por su apoyo a la entidad y su compromiso con el movimiento de transformación.

“Celebro que nuestro partido tenga la convicción de que sí se puede ganar el próximo proceso electoral solos o en alianza porque tenemos fuerza propia”, señaló el coordinador.

Asimismo, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno por permitirle trabajar para llevar infraestructura de su estado.