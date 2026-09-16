La dirigencia de Morena anunció que la senadora con licencia, Julieta Ramírez, fue elegida como la coordinadora de la defensa de la transformación y la soberanía en el estado de Baja California.

“El pueblo de Baja California ha decidido que quien encabece los trabajos de coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía nacional en el estado de Baja California sea la compañera Julieta Ramírez” Citlalli Hernández

La Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, destacó que tras el proceso de encuestas telefónicas y levantamiento casa por casa, Julieta Ramírez fue quien obtuvo los mejores números.

Tras ello, la senadora con licencia rindió protesta y ofreció su primer mensaje como coordinadora de Morena en Baja California en el que agradeció a la ciudadanía, al partido e hizo un llamado a la unidad y respeto a los principios.

Julieta Ramírez fue elegida como coordinadora de Morena en Baja California

Rumbo a las elecciones 2027, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), eligió a Julieta Ramírez como su virtual candidata al gobierno del estado de Baja California.

Durante el anuncio oficial ante medios de comunicación, Citlalli Hernández resaltó que al concluir el proceso de encuestas telefónicas y sondeos casa por casa, fue Julieta Ramírez quien obtuvo los mejores resultados.

De esa manera, Julieta Ramírez fue nombrada coordinadora de Morena en Baja California al superar a perfiles como Ismael Burgueño, Montserrat Caballero, Armando Ayala, Jorge Ramos y Evangelina Moreno.

Luego de informarse los resultados a favor de la senadora con licencia, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, la reconoció por el trabajo en territorio que ha realizado durante su carrera política.

Como parte del protocolo, Ariadna Montiel le tomó protesta y la encomendó a honrar la confianza del pueblo, actuar bajo los principios de Morena de forma honesta y cumplir con sus tareas de coordinación.

Julieta Ramírez llamó a la unidad y al respeto de principios

En el acto oficial en el que rindió protesta como coordinadora de Morena en Baja California, Julieta Ramírez dio su primer mensaje en el cargo y aprovechó para agradecer al partido y a la ciudadanía por la confianza recibida.

Una vez que expresó su gratitud, la senadora con licencia lanzó una serie de llamados tanto a la militancia de Morena, como a los aspirantes con los que compitió a la ciudadanía en general que apoya su proyecto:

Llamado a la unidad: Invitó a los aspirantes que competieron junto a ella en la encuesta interna de Morena y a sus equipos a superar el proceso interno y trabajar juntos

Llamado a la congruencia y el respeto a los principios en el que instó a priorizar las causas sobre el poder, rechazando privilegios y soberbia

Llamado a la organización de las bases “casa por casa” frente a la guerra sucia y las amenazas externas

Llamado a la escucha y al diálogo permanente con el pueblo, pues recordó que la brújula del movimiento debe ser estar en el territorio identificando las necesidades de la gente

Llamado a defender la soberanía nacional, debido a que ubicó a Baja California como la principal trinchera del país contra agresiones o intromisiones extranjeras

Llamado a convertirse en medios de comunicación, en el que pidió que cada militante combata la desinformación y la guerra sucia al compartir información verídica de boca en boca y en redes