Morena nombró este 15 de septiembre a Eugenio Segura como Coordinador para la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, perfil que podría convertirse en candidato a la gubernatura en las eleccones 2027.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, destacó que la decisión fue tomada a través de encuestas aplicadas en la entidad.

Durante la ceremonia, Ariadna Montie encabezó la toma de protesta y subrayó que Segura es “una persona joven pero con experiencia” en la política local.

“La decisión del pueblo ha sido que el coordine esta tarea organizativa de nuestro movimiento” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Eugenio Segura agradece apoyo y toma protesta como coordinador de Morena en Quintana Roo

Eugenio Segura compartió su agradecimiento a la dirigencia nacional de Morena, así como a la Comisión Nacional de Elecciones por el desarrollo del proceso “de manera transparente y honesta”.

Gino Segura aseguró al pueblo de Quintana Roo que pueden contar con él para defender a la patria y al movimiento, desde “el estado más hermoso de nuestro país”.

“Cuenten conmigo para defender a nuestra patria con fuerza y valentía y siempre de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo… Cuenten conmigo para coordinar los esfuerzos en defensa de nuestro movimiento y en defensa de nuestra patria en el estado más hermoso de nuestro país” Eugenio Segura

Asimismo, señaló el trabajo que realizaron, no sólo él, sino todos los aspirantes a la coordinación en Quintana Roo rumbo a las elecciones de 2027.

“Quiero agradecer este espacio para agradecer a mis compañeras y compañeros aspirantes a esta coordinación que, al igual que yo, también estuvieron recorriendo los 11 municipios de nuestro estado” Eugenio Segura

En este sentido, pidió un aplauso para:

Rafael Marín

Marybel Villegas

Alexa Murguia

Ana Patricia Peralta

Asimismo, agradeció el apoyo y la confianza del pueblo de los 11 municipios de Quintana Roo y aseguró que “defender la transformación” es defender el primer piso del movimiento, iniciado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Eugenio Segura anuncia recorridos por Quintana Roo para unificar al movimiento

Por otra parte, Eugenio Segura anunció que continuará con los recorridos por Quintana Roo, ahora como coordinador de Morena, para “consolidar la unidad de nuestro movimiento”.

Asimismo, resaltó que toma con responsabilidad la tarea “que emana directamente del pueblo de Quintana Roo”.