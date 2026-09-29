Durante la conferencia de este martes 29 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló a Anabel Hernández al hablar del caso Ayotzinapa.

“Utilizaron como testigo y lo voy a decir, en Estados Unidos, para decir que los estudiantes no estuvieron en las Barandillas: Anabel Hernández y hay pruebas de la Fiscalía que sí estuvieron en Las Barandillas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asegurando que Anabel Hernández mintió en su testimonio, por lo que sería cómplice de la denominada Verdad Histórica sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa acontecido en Iguala, Guerrero en 2014.

Anabel Hernández mintió en caso Ayotzinapa, esto es lo que pasó: Sheinbaum

Tras señalar a la periodista Anabel Hernández en el caso Ayotzinapa, la presidenta Sheinbaum explicó cómo es que participó en la mentira de la Verdad Histórica.

Esto tras recordar, la presidenta Sheinbaum que Anabel Hernández sirvió como testigo en Estados Unidos para sostener la narrativa de que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa nunca estuvieron en el juzgado de barandillas.

De acuerdo con los informes del caso Ayotzinapa, Anabel Hernández participó como testigo en el proceso de asilo político en Estado Unidos de José Ulises Bernabé, el entonces juez de Las Barandilla de Iguala.

Hoy ante las actuales investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) esta declaración es refutable, pues existen las pruebas que demuestran que los normalistas sí estuvieron en Las Barandilla.

Pruebas que van desde un teléfono de uno de los estudiantes, hasta el testimonio de un niño en ese entonces que era parte de la delincuencia organizada y que se encuentra detenido, como otros implicados los cuales han salido conforme se ha avanzado en las investigaciones.