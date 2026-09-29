Morena dio a conocer la elección de Cruz Pérez Cuéllar como su coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Chihuahua.

El nombramiento se llevó a cabo en el World Trade Center de la CDMX, en el marco del evento donde se definió a los representantes de Morena que encabezarán sus proyectos estatales en las elecciones 2027.

Cruz Pérez Cuéllar gana encuesta y será coordinadora de Morena en Chihuahua para 2027

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, realizó el nombramiento de Cruz Pérez Cuéllar como su coordinador estatal en Chihuahua.

Para este proceso de Morena se registraron cuatro aspirantes que participaron en las encuestas internas del partido con miras a las elecciones 2027:

Andrea Chávez Treviño

Cruz Pérez Cuéllar

Luis Carlos Arrieta (“El Capi”)

Martín Chaparro Payán

Una vez confirmado el nombramiento, X rindió protesta como parte del protocolo para refrendar su compromiso institucional con los valores que representan al proyecto político encabezado por Morena.

Con este evento se lleva a cabo la resolución del proceso interno del partido en Chihuahua, definiendo así los proyectos estatales que marcarán su camino rumbo a las próximas elecciones 2027.

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