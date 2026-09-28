Clara Luz Flores encabezará la estrategia territorial de Morena en Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027, luego de imponerse en las encuestas internas del partido.

Con su nombramiento como coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, asumirá la tarea de fortalecer la estructura política morenista y conducir la designación de coordinadores distritales y municipales rumbo a las elecciones 2027.

La ex candidata a la gubernatura superó a perfiles de alto peso político dentro del partido, consolidándose como una de las principales figuras de Morena en la entidad.

Clara Luz Flores, la nueva coordinadora de Morena en Nuevo León

Morena anunció a Clara Luz Flores como la nueva coordinadora para la defensa de la transformación de Morena en Nuevo León para las elecciones 2027.

Resultó la ganadora de las encuestas; es decir, superó en la encuesta de Morena a los aspirantes:

Andrés Mijes

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, exalcalde de Monterrey y actual miembro de Morena

Blanca Judith Díaz Delgado, senadora con licencia de Morena

Waldo Fernández González, senador con licencia de Morena

Jesús Elizondo Salazar, diputado con licencia de Morena

Tatiana Clouthier Carrillo, extitular del Instituto del IME y exsecretaria de Economía

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