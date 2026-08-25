Morena comenzó este martes 25 de agosto la definición de sus primeros perfiles rumbo a las elecciones de 2027, siendo uno de ellos Pablo Gutiérrez Lazarus como candidato en Campeche.

Pablo Gutiérrez Lazarus fue designado como coordinador de la defensa de la transformación y soberanía nacional por Campeche de la coalición Morena, PT y PVEM.

El alcalde con licencia de Ciudad del Carmen se mostró muy agradecido y dispuesto a trabajar para competir por la gubernatura de Campeche.

Pablo Gutiérrez Lazarus es candidato en Campeche por Morena

Pablo Gutiérrez Lazarus fue designado por la dirigencia nacional de Morena como el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche.

Morena elige a Pablo Gutiérrez Lazarus como candidato en Campeche (@pablo.g.lazarus / Instagram )

Este nombramiento, anunciado formalmente el 25 de agosto de 2026, representa el paso previo a las precandidaturas y candidaturas oficiales para disputar la gubernatura del estado en las elecciones de 2027.

En junio de 2026, Pablo Gutiérrez Lazarus solicitó licencia para buscar la postulación estatal de su partido.

El alcalde con licencia ganó la encuesta interna de Morena para definir el perfil en el estado.

Aunque su principal contendiente, el morenista Carlos Enrique Ucan Yam, se registró de forma presencial, Gutiérrez Lazarus se alzó con la victoria a pesar de no haber realizado su registro de manera presencial.

Cabe destacar que Morena no reveló públicamente la metodología de las encuestas aplicadas.

Campeche fue una entidad particular en la que únicamente se registraron perfiles masculinos para buscar la coordinación estatal y eventual candidatura a la gubernatura.

El proceso no estuvo exento de tensiones, ya que desde junio de 2026, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, lo había proclamado anticipadamente como el coordinador y defensor de la Cuarta Transformación ante su gabinete.

Esta designación adelantada provocó cuestionamientos dentro de la militancia de Morena al ocurrir antes de que se concluyera oficialmente el procedimiento del partido.

Pablo Gutiérrez Lazarus se dijo dispuesto a contribuir con la cuarta transformación en el estado de Campeche

Pablo Gutiérrez Lazarus rindió protesta formalmente ante la dirigencia nacional de Morena como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Campeche.

El acto de rendición de protesta estuvo a cargo de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes. El compromiso se selló bajo la promesa de respetar y defender los principios éticos fundamentales del partido: no mentir, no robar y no traicionar.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, procedió a otorgarle el documento formal que lo acredita en esta responsabilidad.

Esto se concretó después de que el órgano interno validara que el alcalde con licencia cumplió con los requisitos de la convocatoria y obtuvo el respaldo en las encuestas oficiales.

Durante su discurso de aceptación tras ser designado como coordinador de la Defensa de la Transformación en Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus pronunció un mensaje centrado en la unidad, la consolidación del movimiento y el trabajo de campo.

Pablo Gutiérrez Lazarus aseguró que “son tiempos de conciliación y de reconciliación en Campeche”, y subrayó la importancia de demostrar una “mira de alturas” para dar continuidad y consolidar el avance de la 4T.

“Seremos aliados constantes, firmes y dispuestos a contribuir y a profundizar la cuarta transformación en el estado de Campeche” Pablo Gutiérrez Lazarus

Hizo un llamado a seguir trabajando directamente por la gente y a mantenerse en estrecha cercanía con las personas para tomar las mejores decisiones.

En este sentido, afirmó que seguirá recorriendo y visitando los municipios de Campeche para defender activamente el proyecto político.

Pablo Gutiérrez Lazarus destacó que caminará de la mano con el gobierno federal con el objetivo de consolidar los proyectos de infraestructura y desarrollo que beneficien de forma directa a la población.