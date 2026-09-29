El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentará este martes 29 de septiembre los resultados de las encuestas internas realizadas para definir a sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación rumbo a las elecciones 2027.

Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido, junto con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, encabezarán la conferencia en la que se mostrarán los métodos utilizados para garantizar transparencia en el proceso y dar certeza a los perfiles que participaron en la contienda.

Casas encuestadoras explicarán métodos para las 17 coordinaciones estatales de Morena

Durante esta conferencia de prensa se espera que representantes de las casas encuestadoras que participaron en la elección de las 17 coordinaciones estatales de Morena se presenten.

Con el fin de poder explicar con claridad la metodología utilizada en cada una de las encuestas, así como los puntajes obtenidos por cada aspirante ganador.