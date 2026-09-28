Jasmine María Bugarín Rodríguez es una política mexicana originaria de Nayarit y militante del Partido Verde Ecologista de México, partido aliado de Morena.

En septiembre de 2026, Morena y sus aliados la designaron como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, dentro del proceso de organización rumbo a las elecciones de 2027.

¿Quién es Jasmine Bugarín?

Jasmine María Bugarín Rodríguez es una política mexicana originaria de La Yesca, Nayarit. Su trayectoria pública comenzó en ese municipio, donde ocupó cargos relacionados con el Registro Civil, asesoría jurídica y defensa de los derechos humanos.

Su carrera política comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y posteriormente se incorporó al PVEM, por el que fue diputada federal y llegó al Senado de la República.

Jasmine Bugarín (Instagram | Jasmine Bugarín)

En septiembre de 2026 fue designada por Morena y sus aliados como coordinadora estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, posición desde la que encabezará los trabajos políticos del bloque oficialista rumbo al proceso electoral de 2027.

¿Cuántos años tiene Jasmine Bugarín?

Jasmine Bugarín tiene 39 años de edad.

¿Quién es el esposo de Jasmine Bugarín?

Jasmine Bugarín contrajo matrimonio en junio de 2015 con Álvaro Fausto.

¿Qué signo zodiacal es Jasmine Bugarín?

Jasmine Bugarín nació el 27 de octubre de 1986 en Nayarit, por lo que su signo zodiacal es Escorpio.

¿Jasmine Bugarín tiene hijos?

Se sabe que Jasmine Bugarín tiene dos hijos: Ximena y Juase, a quienes tuvo junto a Álvaro Fausto.

Jasmine Bugarín (Instagram | Jasmine Bugarín)

¿Qué estudió Jasmine Bugarín?

Jasmine Bugarín es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Cursó la carrera entre 2004 y 2009.

También cuenta con un diplomado en Derechos Humanos, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, realizado en 2009, y otro sobre Violencia de Género, cursado en 2011.

¿En qué ha trabajado Jasmine Bugarín?

Jasmine Bugarín comenzó su trayectoria profesional en La Yesca, donde entre 2008 y 2011 fue subdirectora de Registro Civil, asesora jurídica y defensora de los derechos humanos.

Posteriormente fue regidora suplente de La Yesca, coordinadora de la Unidad Móvil Sur del Instituto para la Mujer Nayarita y directora del Departamento de Enlace del DIF en la Secretaría de Desarrollo Social de Nayarit.

En el ámbito legislativo fue diputada local de Nayarit entre 2014 y 2015 y diputada federal en los periodos 2015-2018 y 2021-2024. En 2024 llegó al Senado de la República por el PVEM.

Bugarín solicitó licencia por tiempo indefinido al Senado a partir del 17 de junio de 2026 para participar en el proceso político de Nayarit.

El 28 de septiembre fue designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Morena y sus aliados para encabezar los trabajos rumbo a las elecciones de 2027.