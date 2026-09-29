Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México dio un consejo a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación de Morena rumbo a las elecciones 2027.

“No mentir, no robar y no traicionar al pueblo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 29 de septiembre, un día después de que se dieran a conocer todas las coordinaciones estatales de Morena para las elecciones de 2027, la presidenta Sheinbaum recordó los principios de su partido para los perfiles elegidos.

Sheinbaum revela que se enteró de todas las coordinaciones de Morena hasta la noche del 28 de septiembre

Tras dar este consejo, la presidenta Sheinbaum aseguró que el día de ayer, 28 de septiembre, día en el que Morena dio a conocer todas sus coordinaciones estatales, estuvo muy ocupada trabajando.

Por lo que hasta la noche la mandataria federal, señala que preguntó acerca de los nombramientos de las coordinaciones de Morena.

Fue hasta el horario nocturno, que la presidenta de México, se enteró de todas las coordinaciones.

Ante ello es que tras ser cuestionada por el consejo que les daría a estos perfiles, la presidenta Sheinbaum recordó los principios de Morena.

¿Quiénes son los coordinadores estatales por la Defensa de la Transformación de Morena?

Después de cumplirse todos los nombramientos de las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación de Morena, Sheinbaum les dio ese consejo a los encargados.

De estos perfiles de Morena para las elecciones 2027, los y las aspirantes elegidas fueron:

Estos 17 perfiles buscarán competir por la gubernatura correspondiente de sus estados para las próximas elecciones de 2027.