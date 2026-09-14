Este lunes 14 de septiembre, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena eligió a Carlos Torres Piña como el titular de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán.

Desde el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México (CDMX), se eligieron a las coordinaciones de Michoacán y Guerrero.

El turno de Michoacán ocurrió a partir de las 17:00 horas de este 14 de septiembre, donde Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, entregaron su constancia a Carlos Torres Piña, exfiscal de Michoacán, como el coordinador de la transformación en su estado.

Carlos Torres Piña rechaza injerencia extranjera tras ser elegido como coordinador de Morena en Michoacán

Tras la entrega de la constancia como coordinador de Morena en Michoacán, Carlos Torres Piña dio un breve discurso, en el que rechazó el intento de la “derecha internacional” de meterse en los asuntos políticos de México.

Morena elige a Carlos Torres Piña como coordinador en Michoacán (Cortesía)

Carlos Torres Piña recordó los Sentimientos de la Nación y destacó que desde entonces se estipuló que la soberanía emana del pueblo, por lo que es necesario defenderla y llevar la transformación a toda la población.

“El pueblo manda, la soberanía se defiende y la transformación tiene que convertirse en justicia y bienestar para todas las familias de nuestro estado y del país”. Carlos Torres Piña

Torres Piña agradeció a AMLO por dejar “una brújula moral muy marcada” y reconoció la trayectoria de los otros aspirantes al nombramiento, asegurando que no va a dejar a ningún talento fuera.

El ahora coordinador de Morena en Michoacán señaló que asume el nombramiento con mucha responsabilidad y humildad, reiterando que trabajará de cerca con los partidos aliados por el bienestar del estado.

¿Quiénes eran los otros aspirantes a la Coordinación por Michoacán de Morena?

Aunque Carlos Torres Piña fue elegido en este proceso como el coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán.

Tuvo una competencia con otros perfiles de Morena, así como cercanos a los partidos aliados como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Cabe recordar que desde junio de este 2026, pidió licencia a su cargo como Fiscal General del Estado de Michoacán para participar en este proceso de Morena.

Carlos Torres Piña se destacó como el único aspirante a la coordinación de Michoacán que pasó exámenes de confianza

Previo a su elección como el coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán de Morena, Carlos Torres Piña se había destacado como el único aspirante en haber pasado por exámenes de control y confianza.

Esto cuando participó en el proceso de convertirse en el fiscal general de Michoacán, y de dichos exámenes sostuvo que fueron validados por una instancia federal.

“Yo hice mis exámenes de control y confianza para participar en el proceso de la fiscalía, los cuales fueron aprobados y validados por una instancia federal, donde me otorgaron todas las condiciones y la validación del mismo” Carlos Torres Piña, coordinador de Morena en Michoacán

Aunque reconoció que no eran parte de un requisito para participar en el proceso interno de Morena, señaló que era un elemento para ser tomado en cuenta en su aspiración.