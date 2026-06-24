Nora Ruvalcaba Gámez solicitó licencia al Senado de la República para participar en el proceso interno de Morena para la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Aguascalientes.

Cuenta con amplia experiencia en el servicio público, incluyendo roles como regidora, diputada local y Subsecretaria de Educación Media Superior.

¿Quién es Nora Ruvalcaba Gámez, militante de Morena por Aguascalientes?

Nora Ruvalcaba Gámez nació el 8 de agosto de 1967 en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, es una educadora y política mexicana afiliada al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Nora Ruvalcaba Gámez, militante de Morena por Aguascalientes (@nora.ruvalcaba / Instagram )

Cuenta con una trayectoria política de más de 27 años, durante los cuales ha ocupado cargos municipales, estatales y federales.

Nora Ruvalcaba Gámez fue fundamental en la consolidación de Morena en Aguascalientes.

¿Cuántos años tiene Nora Ruvalcaba Gámez, militante de Morena por Aguascalientes?

Nora Ruvalcaba Gámez tiene 58 años de edad.

¿Quién es el esposo de Nora Ruvalcaba Gámez, militante de Morena por Aguascalientes?

Nora Ruvalcaba Gámez está casada con Fernando Alférez Mendoza, quien también es dirigente de Morena en Aguascalientes.

Nora Ruvalcaba Gámez, militante de Morena por Aguascalientes (@nora.ruvalcaba / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Nora Ruvalcaba Gámez, militante de Morena por Aguascalientes?

Nora Ruvalcaba Gámez es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Nora Ruvalcaba Gámez, militante de Morena por Aguascalientes?

Nora Ruvalcaba Gámez y Fernando Alférez Mendoza tienen tres hijos: Nora Alejandra, América Fernanda y Gustavo Emir.

¿Qué estudió Nora Ruvalcaba Gámez, militante de Morena por Aguascalientes?

Nora Ruvalcaba Gámez es licenciada en Educación Primaria por la Escuela Normal de Aguascalientes y licenciada en Educación Media con especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior.

Posee una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con especialidad en Constitucional.

¿En qué ha trabajado Nora Ruvalcaba Gámez, militante de Morena por Aguascalientes?

Nora Ruvalcaba Gámez se desempeñó como profesora frente a grupo durante 33 años en los niveles de primaria y secundaria.

Inició su vida política en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1997, donde ocupó cargos como presidenta del Comité Ejecutivo Municipal (1997-2000) y secretaria general del Comité Estatal (2005-2007).

En 2012, renunció al PRD para convertirse en fundadora de Morena en Aguascalientes, siendo su primera presidenta estatal entre 2012 y 2015.

Entre sus cargos de elección popular y administrativos destacan:

Regidora del Ayuntamiento de Aguascalientes (2002-2004).

Diputada Local en la LX Legislatura del Congreso de Aguascalientes (2007-2010).

Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo (conocida como “superdelegada”) en Aguascalientes (2021-2022).

Subsecretaria de Educación Media Superior del Gobierno de México (noviembre de 2022 a agosto de 2024), nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nora Ruvalcaba ha competido en tres ocasiones por la gubernatura de Aguascalientes:

2010: Candidata por el PRD, quedando en tercer lugar.

2016: Candidata por Morena, obteniendo el cuarto lugar.

2022: Candidata por Morena, obteniendo el segundo lugar con el 33.69% de la votación.

En las elecciones de 2024, fue elegida Senadora de la República por el principio de primera minoría para las Legislaturas LXVI y LXVII.

Sin embargo, el 22 de junio de 2026, solicitó licencia al Senado para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Aguascalientes, con miras a las elecciones de 2027.

Su suplente en el Senado es Jennifer Kristel Parra Salas.