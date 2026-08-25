Morena eligió el 25 de agosto de 2026 a Rosa María Bayardo Cabrera, conocida como Rosi Bayardo, para coordinar el Comité en Defensa de la Cuarta Transformación en Colima rumbo a las elecciones de 2027.

La presidenta municipal con licencia de Manzanillo rindió protesta ante la dirigencia de Morena y se comprometió a promover los principios del movimiento, organizar asambleas y difundir el proyecto en la entidad.

Rosa María Bayardo Cabrera, originaria de Colima y con formación en Psicología, cuenta con amplia experiencia en la administración pública vinculada a Morena.

Morena elige a Rosa María Bayardo como candidata en Colima (Captura de pantalla)

Rosa María Bayardo es elegida para coordinar comité de Morena en Colima rumbo a 2027

Este martes Morena anunció que Rosa María Bayardo es la aspirante seleccionada para coordinar el Comité en Defensa de Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en el estado de Colima.

En su participación tras el anuncio, Rosa María Bayardo agradeció a Morena la confianza que han puesto en ella y se comprometió a seguir promoviendo los valores del movimiento.

Cabe mencionar que, para el estado de Colima también participaron Gricelda Valencia de la Mora, diputada federal, y Joel Padilla Peña, comisionado del Partido del Trabajo en Colima.

De acuerdo con la información, Rosa María Bayardo cuenta con amplia experiencia en la administración pública y una trayectoria vinculada con Morena. Es originaria de Colima y cuenta con estudios de Psicología.