La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este martes 29 de septiembre sobre la polémica alrededor de la mal llamada “ley antimemes”, iniciativa que ha generado críticas y confusión por sus posibles implicaciones para los contenidos difundidos en redes sociales.

“Ley de protección intelectual es contra piratería, no sé por qué le llamaron ley antimemes; es una absoluta mentira, no hay ningún artículo que tenga que ver con eso (memes)” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 29 de septiembre de 2026, Claudia Sheinbaum rechazó que la reforma busque sancionar la creación o difusión de memes y cuestionó el nombre de “ley antimemes” con el que se ha popularizado la propuesta.

¿Qué propone la llamada “ley antimemes” en México?

La iniciativa de la ley de propiedad intelectual, la cual se popularizó como “ley antimemes”, modifica disposiciones relacionadas con la propiedad industrial y el Código Penal Federal.

El dictamen aprobado en comisiones del Senado contempla penas de uno a cinco años de prisión para determinadas conductas relacionadas con el uso de:

Logotipos

Dominios electrónicos

Documentos oficiales

Esto cuando se utilicen para hacerlos pasar como auténticos, inducir al error y cometer un ilícito.

La propuesta fue bautizada como “ley antimemes” en medio del debate público debido a las dudas sobre su posible impacto en contenidos satíricos o paródicos; sin embargo, verificaciones y explicaciones sobre el dictamen señalan que el texto no establece una sanción específica por hacer memes o parodias políticas.

La reforma sobre la ley de propiedad intelectual continúa su proceso legislativo en el Senado, mientras el debate se concentra en el alcance de las nuevas disposiciones y su aplicación.