Elí César Eduardo Cervantes Rojas es un político y docente originario de San Luis Potosí, identificado con Morena. Fue senador de la República por la entidad entre mayo de 2021 y junio de 2023, después de haber llegado al Senado como suplente de Primo Dothé Mata.
¿Quién es Elí César Cervantes?
Elí César Eduardo Cervantes Rojas es un político y docente potosino vinculado con Morena. Antes de incorporarse a la actividad legislativa desarrolló su carrera profesional en la educación primaria y participó en organizaciones del sector magisterial.
Su trayectoria política dentro de Morena comenzó antes de su llegada al Senado. Fue consejero estatal, promotor de la Soberanía Nacional, candidato a diputado federal, consejero nacional y secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del partido.
El 12 de mayo de 2021 tomó protesta como senador después de la licencia de Dothé Mata. Durante su paso por la Cámara alta presentó iniciativas y puntos de acuerdo sobre temas como educación, seguridad, salud, infraestructura y políticas públicas.
¿Qué edad tiene Elí César Cervantes?
Elí César Cervantes tiene 42 años al 24 de septiembre de 2026. Nació el 22 de octubre de 1983 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí.
¿Elí César Cervantes tiene pareja?
No existe información pública reciente y suficientemente documentada que permita confirmar quién es la pareja actual de Elí César Cervantes Rojas.
¿Qué signo zodiacal es Elí César Cervantes?
Elí César Cervantes es Libra, debido a que nació el 22 de octubre. En la astrología occidental, Libra pertenece al elemento Aire y tradicionalmente se relaciona con características como diplomacia, equilibrio, sociabilidad y búsqueda de acuerdos.
¿Elí César Cervantes tiene hijos?
Elí César Cervantes tiene dos hijas. En 2023, el propio Cervantes habló públicamente de un conflicto familiar y mencionó a sus dos hijas durante una conversación con activistas.
¿Qué estudió Elí César Cervantes?
Elí César Cervantes cuenta con formación profesional en educación y estudios de posgrado. Su propio informe de actividades como senador registra una licenciatura y dos maestrías, además de un posgrado en Educación.
- Maestría en Educación Primaria, área de Intervención Pedagógica: Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación.
- Maestría en Docencia en Educación Superior: Universidad Tangamanga.
- Posgrado en Educación: Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación.
¿En qué ha trabajado Elí César Cervantes?
Elí César Cervantes ha desarrollado una trayectoria que comenzó en la docencia y el ámbito sindical, para posteriormente pasar a la actividad partidista, legislativa y administrativa. Sus principales cargos públicos incluyen el Senado de la República y la dirección del Centro SICT en San Luis Potosí.
- Docente de educación básica: ejerció como profesor frente a grupo desde 2004 hasta mayo de 2021 en distintas zonas escolares de San Luis Potosí.
- CNTE: fue integrante activo de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación entre 2004 y 2012.
- SNTE: se desempeñó como comisionado en la Secretaría de Organización del Comité Seccional de la Sección 26 entre 2012 y 2013.
- Morena: ha ocupado distintas responsabilidades partidistas, entre ellas consejero estatal, promotor de la Soberanía Nacional, consejero nacional y secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal.
- Candidato a diputado federal: fue postulado por Morena antes de llegar al Senado.
- Senador de la República: tomó protesta el 12 de mayo de 2021 como suplente de Primo Dothé Mata y dejó el cargo en junio de 2023, cuando Dothé se reincorporó al Senado.
- Titular del Centro SICT San Luis Potosí: asumió el cargo el 1 de marzo de 2025. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lo identifica oficialmente como responsable del Centro SICT en la entidad.
- Coordinador de la Defensa de la Transformación de Morena en San Luis Potosí: fue designado en septiembre de 2026 después de que se anuló el proceso interno para elegir al coordinador estatal.