Elí César Eduardo Cervantes Rojas es un político y docente originario de San Luis Potosí, identificado con Morena. Fue senador de la República por la entidad entre mayo de 2021 y junio de 2023, después de haber llegado al Senado como suplente de Primo Dothé Mata.

¿Quién es Elí César Cervantes?

Elí César Eduardo Cervantes Rojas es un político y docente potosino vinculado con Morena. Antes de incorporarse a la actividad legislativa desarrolló su carrera profesional en la educación primaria y participó en organizaciones del sector magisterial.

Su trayectoria política dentro de Morena comenzó antes de su llegada al Senado. Fue consejero estatal, promotor de la Soberanía Nacional, candidato a diputado federal, consejero nacional y secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del partido.

El 12 de mayo de 2021 tomó protesta como senador después de la licencia de Dothé Mata. Durante su paso por la Cámara alta presentó iniciativas y puntos de acuerdo sobre temas como educación, seguridad, salud, infraestructura y políticas públicas.

¿Qué edad tiene Elí César Cervantes?

Elí César Cervantes tiene 42 años al 24 de septiembre de 2026. Nació el 22 de octubre de 1983 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí.

¿Elí César Cervantes tiene pareja?

No existe información pública reciente y suficientemente documentada que permita confirmar quién es la pareja actual de Elí César Cervantes Rojas.

¿Qué signo zodiacal es Elí César Cervantes?

Elí César Cervantes es Libra, debido a que nació el 22 de octubre. En la astrología occidental, Libra pertenece al elemento Aire y tradicionalmente se relaciona con características como diplomacia, equilibrio, sociabilidad y búsqueda de acuerdos.

¿Elí César Cervantes tiene hijos?

Elí César Cervantes tiene dos hijas. En 2023, el propio Cervantes habló públicamente de un conflicto familiar y mencionó a sus dos hijas durante una conversación con activistas.

¿Qué estudió Elí César Cervantes?

Elí César Cervantes cuenta con formación profesional en educación y estudios de posgrado. Su propio informe de actividades como senador registra una licenciatura y dos maestrías, además de un posgrado en Educación.

Maestría en Educación Primaria, área de Intervención Pedagógica: Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación.

Maestría en Docencia en Educación Superior: Universidad Tangamanga.

Posgrado en Educación: Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación.

¿En qué ha trabajado Elí César Cervantes?

Elí César Cervantes ha desarrollado una trayectoria que comenzó en la docencia y el ámbito sindical, para posteriormente pasar a la actividad partidista, legislativa y administrativa. Sus principales cargos públicos incluyen el Senado de la República y la dirección del Centro SICT en San Luis Potosí.