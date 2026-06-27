El Mundial 2026 juega su fase de dieciseisavos de final entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 julio, con 16 partidos programados en distintas sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

  • Sudáfrica vs Canadá | Domingo 28 de junio | 13:00 | Los Ángeles | ViX
  • Brasil vs Japón | Lunes 29 de junio | 11:00 | Houston | ViX
  • Alemania vs Paraguay | Lunes 29 de junio | 14:30 | Boston
  • Países Bajos vs Marruecos | Lunes 29 de junio | 19:00 | Monterrey | ViX
  • Costa de Marfil vs Noruega | Martes 30 de junio | 11:00 | Dallas | ViX
  • Francia vs Suecia | Martes 30 de junio | 15:30 | Nueva York | ViX
  • México vs rival por confirmar | Martes 30 de junio | 19 horas | Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
  • Bélgica vs rival por definir | Miércoles 1 de julio | 14 horas | ViX
  • Estados Unidos vs Bosnia | Miércoles 1 de julio | 18:00 | San Francisco | ViX
  • España vs rival por definir | Jueves 2 de julio | 13 horas | Los Ángeles | ViX
  • Suiza vs rival por definir | Jueves 2 de julio | 21 horas | Vancouver | ViX
  • Australia vs Egipto | 12 horas | Viernes 3 de julio | Dallas | ViX
  • Argentina vs Cabo Verde | 16 horas | Viernes 3 de julio | Miami | ViX

Calendario del Mundial 2026: Domingo 28 de junio

Solo un partido se jugará el domingo 28 de junio en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Sudáfrica vs Canadá.

Sudáfrica vs Canadá

  • Fecha: Domingo 28 de junio
  • Horario: 13 horas
  • Sede: Estadio Los Ángeles
  • Transmisión: ViX
Jesse Marsch, exfutbolista y técnico estadounidense que dirige a Canadá.
Canadá es favorito ante Sudáfrica (@jessemarsch.15/Instagram)

Calendario del Mundial 2026: Lunes 29 de junio

El partido Brasil vs Japón y el Países Bajos vs Marruecos destacan en la actividad del Mundial 2026, el lunes 29 de junio.

Brasil vs Japón

  • Fecha: Lunes 29 de junio
  • Horario: 11 horas
  • Sede: Estadio Houston
  • Transmisión: ViX

Alemania vs Paraguay

  • Fecha: Lunes 29 de junio
  • Horario: 14:30 horas
  • Sede: Boston
  • Transmisión: ViX

Países Bajos vs Marruecos

  • Fecha: Lunes 29 de junio
  • Horario: 19 horas
  • Sede: Estadio Monterrey
  • Transmisión: ViX
Brasil no perdona y golea a Haití para ser líder del Grupo C.
Brasil avanzó como líder del Grupo C. (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

Calendario del Mundial 2026: Martes 30 de junio

Francia, una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026 entra en acción en los dieciseisavos de final del torneo, el martes 30 de junio.

México también juega el martes 30 de junio y lo más probable es que sea ante la selección de Ecuador.

Costa de Marfil vs Noruega

  • Fecha: Martes 30 de junio
  • Horario: 11 horas
  • Sede: Estadio Dallas
  • Transmisión: ViX

Francia vs Suecia

  • Fecha: Martes 30 de junio
  • Horario: 15:30 horas
  • Sede: Estadio Nueva York
  • Transmisión: ViX

México vs rival por confirmar

  • Fecha: Martes 30 de junio
  • Horario: 18 horas
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
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México jugará en el Estadio Banorte la siguiente ronda (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Calendario del Mundial 2026: Miércoles 1 de julio

Estados Unidos vs Bosnia se miden por el pase a los octavos de final del Mundial 2026 el miércoles 1 de julio, mismo día en el que juega Bélgica con rival por definir.

Bélgica vs rival por definir

  • Fecha: Miércoles 1 de julio
  • Horario: 14 horas
  • Sede: Estadio Seattle
  • Transmisión: ViX

Estados Unidos vs Bosnia

  • Fecha: Miércoles 1 de julio
  • Horario: 18 horas
  • Sede: Estadio San Francisco
  • Transmisión: ViX

Calendario del Mundial 2026: Jueves 2 de julio

España volverá a jugar en el Mundial 2026 el jueves 2 de julio, pero su rival se conocerá hasta el cierre de la fase de grupos.

Suiza también espera rival para ir en busca de los octavos de final el jueves 2 de julio.

España vs rival por definir

  • Fecha: Jueves 2 de julio
  • Horario: 13 horas
  • Sede: Estadio Los Ángeles
  • Transmisión: ViX

Suiza vs rival por definir

  • Fecha: Miércoles 1 de julio
  • Horario: 21 horas
  • Sede: Estadio Vancouver
  • Transmisión: ViX
España clasifica a la siguiente ronda y Uruguay queda fuera del Mundial 2026.
España clasificó a la siguiente ronda tras eliminar a Uruguay (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Calendario del Mundial 2026: Viernes 3 de julio

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 terminan el viernes 3 de julio, día en el que Argentina se medirá ante la revelación Cabo Verde.

Australia vs Egipto

  • Fecha: Viernes 3 de julio
  • Horario: 12 horas
  • Sede: Estadio Dallas
  • Transmisión: ViX

Argentina vs Cabo Verde

  • Fecha: Viernes 3 de julio
  • Horario: 16 horas
  • Sede: Estadio Miami
  • Transmisión: ViX
Lionel Messi y Argentina son favoritos para eliminar a Cabo Verde en el Mundial 2026
Lionel Messi y Argentina son favoritos para eliminar a Cabo Verde en el Mundial 2026 (Tony Gutiérrez / AP Photo/Tony Gutiérrez)