El Mundial 2026 juega su fase de dieciseisavos de final entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 julio, con 16 partidos programados en distintas sedes de México, Estados Unidos y Canadá.
- Sudáfrica vs Canadá | Domingo 28 de junio | 13:00 | Los Ángeles | ViX
- Brasil vs Japón | Lunes 29 de junio | 11:00 | Houston | ViX
- Alemania vs Paraguay | Lunes 29 de junio | 14:30 | Boston
- Países Bajos vs Marruecos | Lunes 29 de junio | 19:00 | Monterrey | ViX
- Costa de Marfil vs Noruega | Martes 30 de junio | 11:00 | Dallas | ViX
- Francia vs Suecia | Martes 30 de junio | 15:30 | Nueva York | ViX
- México vs rival por confirmar | Martes 30 de junio | 19 horas | Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
- Bélgica vs rival por definir | Miércoles 1 de julio | 14 horas | ViX
- Estados Unidos vs Bosnia | Miércoles 1 de julio | 18:00 | San Francisco | ViX
- España vs rival por definir | Jueves 2 de julio | 13 horas | Los Ángeles | ViX
- Suiza vs rival por definir | Jueves 2 de julio | 21 horas | Vancouver | ViX
- Australia vs Egipto | 12 horas | Viernes 3 de julio | Dallas | ViX
- Argentina vs Cabo Verde | 16 horas | Viernes 3 de julio | Miami | ViX
Calendario del Mundial 2026: Domingo 28 de junio
Solo un partido se jugará el domingo 28 de junio en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Sudáfrica vs Canadá.
Sudáfrica vs Canadá
- Fecha: Domingo 28 de junio
- Horario: 13 horas
- Sede: Estadio Los Ángeles
- Transmisión: ViX
Calendario del Mundial 2026: Lunes 29 de junio
El partido Brasil vs Japón y el Países Bajos vs Marruecos destacan en la actividad del Mundial 2026, el lunes 29 de junio.
Brasil vs Japón
- Fecha: Lunes 29 de junio
- Horario: 11 horas
- Sede: Estadio Houston
- Transmisión: ViX
Alemania vs Paraguay
- Fecha: Lunes 29 de junio
- Horario: 14:30 horas
- Sede: Boston
- Transmisión: ViX
Países Bajos vs Marruecos
- Fecha: Lunes 29 de junio
- Horario: 19 horas
- Sede: Estadio Monterrey
- Transmisión: ViX
Calendario del Mundial 2026: Martes 30 de junio
Francia, una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026 entra en acción en los dieciseisavos de final del torneo, el martes 30 de junio.
México también juega el martes 30 de junio y lo más probable es que sea ante la selección de Ecuador.
Costa de Marfil vs Noruega
- Fecha: Martes 30 de junio
- Horario: 11 horas
- Sede: Estadio Dallas
- Transmisión: ViX
Francia vs Suecia
- Fecha: Martes 30 de junio
- Horario: 15:30 horas
- Sede: Estadio Nueva York
- Transmisión: ViX
México vs rival por confirmar
- Fecha: Martes 30 de junio
- Horario: 18 horas
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
Calendario del Mundial 2026: Miércoles 1 de julio
Estados Unidos vs Bosnia se miden por el pase a los octavos de final del Mundial 2026 el miércoles 1 de julio, mismo día en el que juega Bélgica con rival por definir.
Bélgica vs rival por definir
- Fecha: Miércoles 1 de julio
- Horario: 14 horas
- Sede: Estadio Seattle
- Transmisión: ViX
Estados Unidos vs Bosnia
- Fecha: Miércoles 1 de julio
- Horario: 18 horas
- Sede: Estadio San Francisco
- Transmisión: ViX
Calendario del Mundial 2026: Jueves 2 de julio
España volverá a jugar en el Mundial 2026 el jueves 2 de julio, pero su rival se conocerá hasta el cierre de la fase de grupos.
Suiza también espera rival para ir en busca de los octavos de final el jueves 2 de julio.
España vs rival por definir
- Fecha: Jueves 2 de julio
- Horario: 13 horas
- Sede: Estadio Los Ángeles
- Transmisión: ViX
Suiza vs rival por definir
- Fecha: Miércoles 1 de julio
- Horario: 21 horas
- Sede: Estadio Vancouver
- Transmisión: ViX
Calendario del Mundial 2026: Viernes 3 de julio
Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 terminan el viernes 3 de julio, día en el que Argentina se medirá ante la revelación Cabo Verde.
Australia vs Egipto
- Fecha: Viernes 3 de julio
- Horario: 12 horas
- Sede: Estadio Dallas
- Transmisión: ViX
Argentina vs Cabo Verde
- Fecha: Viernes 3 de julio
- Horario: 16 horas
- Sede: Estadio Miami
- Transmisión: ViX