Bélgica y Senegal protagonizan uno de los partidos más parejos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el 1 de julio a las 12 horas.

Partido: Bélgica y Senegal

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2016

Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Seattle

Transmisión: ViX

Bélgica vs Senegal: Día del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El miércoles 1 de julio de 2026 será el partido Bélgica vs Senegal en la segunda ronda del Mundial 2026.

Bélgica vs Senegal: Hora del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Bélgica vs Senegal iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México en el Estadio de Seattle.

Bélgica conquistó su grupo dejando fuera a Nueva Zelanda. (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

Bélgica vs Senegal: Canal del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Bélgica vs Senegal podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Bélgica y Senegal

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2016

Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Seattle

Transmisión: ViX

Senegal goleó a Irak para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 (Olivia White / AP Photo/Olivia White)

¿Cómo llegaron Bélgica y Senegal a la segunda ronda del Mundial 2026?

Bélgica avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primer lugar del Grupo G con 5 puntos, aunque no fue tan brillante en su funcionamiento.

Senegal, por su parte, fue tercer lugar del Grupo I con 3 puntos en un sector dominado por Francia y Noruega.