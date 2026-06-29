Bélgica y Senegal protagonizan uno de los partidos más parejos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el 1 de julio a las 12 horas.
- Partido: Bélgica y Senegal
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2016
- Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Seattle
- Transmisión: ViX
Bélgica vs Senegal: Día del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
El miércoles 1 de julio de 2026 será el partido Bélgica vs Senegal en la segunda ronda del Mundial 2026.
Bélgica vs Senegal: Hora del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Bélgica vs Senegal iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México en el Estadio de Seattle.
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Bélgica vs Senegal: Canal del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Bélgica vs Senegal podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Bélgica y Senegal
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2016
- Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Seattle
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegaron Bélgica y Senegal a la segunda ronda del Mundial 2026?
Bélgica avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primer lugar del Grupo G con 5 puntos, aunque no fue tan brillante en su funcionamiento.
Senegal, por su parte, fue tercer lugar del Grupo I con 3 puntos en un sector dominado por Francia y Noruega.