La selección de Portugal dio la sorpresa en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al eliminar a Croacia por un marcador a favor de 2-1.

Marcador: Portugal 2-1 Croacia.

El partido Portugal vs Croacia, disputado con gran intensidad, mostró a los croatas adelantándose con gol de Ivan Perisic al 53, Cristiano Ronaldo puso el empate al minuto 68 y Goncalo Ramos la remontada al 90+3.

Portugal se impuso con temple y orgullo, asegurando su pase a los octavos de final.

Cristiano Ronaldo y Croacia: así fue el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El partido Portugal vs Croacia fue disputado por dos selecciones que buscaban seguir en la competencia del Mundial 2026, aunque los croatas llevaron la iniciativa en el cotejo.

Croacia sorprendió a Portugal adelantándose en el marcador, pero los lusitanos aseguraron la victoria en el segundo tiempo del partido de dieciseisavos de final.

Así fueron los goles del partido Portugal vs Croacia:

Minuto 53: Gol de Ivan Perisic (Croacia)

Minuto 68: Gol de Cristiano Ronaldo (Portugal)

Minuto 90+3: Gol de Goncalo Ramos (Portugal)

Cristiano Ronaldo festeja tras convertir un penal ante Croacia. (Stephanie Scarbrough / AP Photo/Stephanie Scarbrough)

¿Cuándo vuelve a jugar Portugal en el Mundial 2026?

Tras el partido ante Croacia, la selección de Portugal debe enfrentará a España en los octavos de final del Mundial 2026.

Croacia se va del Mundial 2026 con el orgullo de llevar al límite a Portugal, quien no es de los candidatos para ganar el torneo, pero intentará hacer todo lo posible por competir.