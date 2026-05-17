El Mundial 2026 será histórico debido a que no solo México albergará su tercera Copa Mundial de la FIFA, sino que por primera vez participarán 48 selecciones nacionales.
En el Mundial 2026 habrá 104 partidos, distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que aquí te revelamos cuántos partidos tendrá cada país anfitrión en esta edición del torneo internacional de la FIFA.
¿Cuántos partidos tendrá México en el Mundial 2026?
Previo al inicio del Mundial 2026, se reveló que Estados Unidos tendrá un total de 84 partidos, mientras que México y Canadá únicamente tendrán 13 encuentros cada uno.
Los 13 partidos de México se distribuirán de la siguiente manera:
- Ciudad de México - Estadio Banorte: 3 partidos de fase de grupos, incluyendo el debut de la Selección Mexicana y un partido más del Tricolor; 1 partido de dieciseisavos de final, 1 partido de octavos de final.
- Guadalajara - Estadio Akron: 4 partidos de fase de grupos, incluyendo uno de la Selección Mexicana
- Monterrey - Estadio BBVA: 3 partidos de fase de grupos; 1 partido de dieciseisavos de final
¿Cuántos partidos tendrá Estados Unidos en el Mundial 2026?
Estos son los duelos que tendrá Estados Unidos en el Mundial 2026.
- Atlanta - Mercedes-Benz Stadium: 5 partidos de fase de grupos; 1 de dieciseisavos; 1 de cuartos; 1 de semifinal
- Boston - Gillette Stadium: 5 partidos de fase de grupos; 1 de dieciseisavos; 1 de cuartos
- Dallas - AT&T Stadium: 5 partidos de fase de grupos; 2 de dieciseisavos; 1 de octavos; 1 de semifinal
- Houston - NRG Stadum: 5 partidos de fase de grupos; 1 de dieciseisavos; 1 de octavos
- Kansas City - Arrowhead Stadium: 4 partidos de fase de grupos; 1 de dieciseisavos; 1 de cuartos
- Los Angeles - SoFi Stadium: 5 partidos de fase de grupos, incluyendo el primer juego de Estados Unidos y dos en total; dos de dieciseisavos y uno de cuartos
- Miami - Hard Rock Stadium: 4 partidos de fase de grupos, 1 de dieciseisavos; 1 de cuartos y el partido por el tercer lugar
- New York/New Jersey - MetLife Stadium: 5 partidos de fase de grupos; 1 de dieciseisavos; 1 de octavos; Gran Final
- Philadelphia - Lincoln Financial Field: 5 partidos de fase de grupos; 1 partido de octavos
- San Francisco Bay Area - Levi’s Stadium: 5 partidos de fase de grupos; 1 partido de dieciseisavos
- Seattle - Lumen Field: 4 partidos de fase de grupos, incluyendo uno de Estados Unidos; 1 partido de dieciseisavos, 1 de octavos
¿Cuántos juegos tendrá Canadá en el Mundial 2026?
Finalmente, Canadá también tendrá 13 juegos, igual que México, en el Mundial 2026.
- Toronto - BMO Field: 5 partidos de fase de grupos, incluyendo uno de la Selección de Canadá; 1 de dieciseisavos
- Vancouver - BC Place: 5 partidos de fase de grupos, incluyendo dos de la Selección de Canadá; 1 partido de dieciseisavos, 1 de octavos