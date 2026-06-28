La Selección de Sudáfrica enfrentó a Canadá en el Mundial 2026 como parte de los dieciseisavos de final de la competencia.

Tanto Sudáfrica como Canadá llegaron muy parejos a este partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero solo uno logró salir con la victoria.

Marcador: Sudáfrica 0-1 Canadá.

Sudáfrica vs Canadá: así fue el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

El partido Sudáfrica vs Canadá en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 fue un partido complicado para ambas selecciones.

Así fueron los goles del partido Sudáfrica vs Canadá:

Minuto 90+2: Gol de Stephen Eustáquio (Canadá)

Canadá es el primer calificado a los octavos de final del Mundial 2026. (Andre Penner / AP Photo/Andre Penner)

¿Cuándo vuelven a jugar Sudáfrica y Canadá en el Mundial 2026?

Canadá vuelve a jugar en el Mundial 2026 en la ronda de octavos de final.

El equipo canadiense deberá esperar los demás resultados de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA para conocer a su próximo rival.

En tanto, Sudáfrica quedó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA.