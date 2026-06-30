Argentina vs Cabo Verde continúan con la actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 3 de julio a las 16 horas.

Partido: Argentina vs Cabo Verde

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Viernes 3 de julio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Hard Rock Stadium

Transmisión: ViX

Argentina vs Cabo Verde: Día del partido del Mundial 2026

El viernes 3 de julio de 2026 será el partido Argentina vs Cabo Verde, por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Argentina vs Cabo Verde: Hora y canal del partido del Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Argentina vs Cabo Verde

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Viernes 3 de julio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Hard Rock Stadium

Transmisión: ViX

Argentina vs Cabo Verde: A qué hora y dónde ver el partido de dieciseisavos del Mundial 2026. (Jessica Tobias / AP Photo/Jessica Tobias)

¿Cómo llegaron Argentina y Cabo Verde a la segunda ronda del Mundial 2026?

Argentina y Cabo Verde accedieron a la siguiente ronda del Mundial 2026, después de una primera fase en la que tuvieron su mejor rendimiento.

Argentina terminó como primer lugar del Grupo J, sector dominado por Messi y sus compañeros.

Cabo Verde accedió a la segunda ronda con tres puntos en el Grupo H, generando sorpresa en la Copa Mundial de la FIFA.