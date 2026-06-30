Argentina vs Cabo Verde: A qué hora y dónde ver el partido de dieciseisavos del Mundial 2026.

Argentina vs Cabo Verde continúan con la actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 3 de julio a las 16 horas.
- Partido: Argentina vs Cabo Verde
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Viernes 3 de julio del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Hard Rock Stadium
- Transmisión: ViX
Argentina vs Cabo Verde: Día del partido del Mundial 2026
El viernes 3 de julio de 2026 será el partido Argentina vs Cabo Verde, por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Argentina vs Cabo Verde: Hora y canal del partido del Mundial 2026
Argentina vs Cabo Verde iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El partido podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Argentina vs Cabo Verde
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Viernes 3 de julio del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Hard Rock Stadium
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegaron Argentina y Cabo Verde a la segunda ronda del Mundial 2026?
Argentina y Cabo Verde accedieron a la siguiente ronda del Mundial 2026, después de una primera fase en la que tuvieron su mejor rendimiento.
Argentina terminó como primer lugar del Grupo J, sector dominado por Messi y sus compañeros.
Cabo Verde accedió a la segunda ronda con tres puntos en el Grupo H, generando sorpresa en la Copa Mundial de la FIFA.