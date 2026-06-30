Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 concluyen este viernes 3 de julio, y al día siguiente arrancan los octavos de final con cruces ya confirmados.

Canadá vs Marruecos | Sábado 4 de julio | 11:00 | Houston | ViX y TUDN

Paraguay vs rival por definir | Sábado 4 de julio | 15:00 | ViX

Brasil vs Noruega | Domingo 5 de julio | 14:00 | Nueva York | ViX

El duelo inaugural será Canadá vs Marruecos el sábado 4 de julio en Houston, seguido por el partido de Paraguay ante un rival aún por definir.

El domingo 5 de julio, Brasil se enfrentará a Noruega en Nueva York.

Todos los encuentros serán transmitidos por ViX, con el Canadá vs Marruecos también disponible en TUDN.

Canadá vs Marruecos abren los octavos de final del Mundial 2026

Este sábado 4 de julio a las 11 horas inician los octavos de final del Mundial 2026, con el partido Canadá vs Marruecos, el primer juego programado para ese día.

Paraguay eliminó a la selección de Alemania y espera rival para jugar los octavos de final del Mundial 2026.

Canadá vs Marruecos

Fecha: Sábado 4 de julio

Horario: 11 horas

Sede: Houston

Transmisión: ViX y TUDN

Alphonso Davies, la estrella que puede cambiar el destino de Canadá. (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

Paraguay vs rival por definir

Fecha: Sábado 4 de julio

Horario: 11 horas

Sede: Houston

Transmisión: ViX y TUDN

Brasil protagoniza los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan el domingo 5 de julio con el partido Brasil vs Noruega en Nueva York.

Brasil vs Noruega

Fecha: Domingo 5 de julio

Horario: 14 horas

Sede: Nueva York

Transmisión: ViX